الهند تسجل ما يقرب من 39000 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:48 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
سجلت الهند 38902 إصابة جديدة بمرض كوفيد 19 صباح الأحد و543 حالة وفاة، وفقا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة.

وهذا يمثل أعلى زيادة في يوم واحد في الحالات منذ بدء الوباء، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 1،077،618، بما في ذلك 26،816 حالة وفاة. كما تم الإبلاغ عن 373،379 حالة نشطة في الهند وتعافى 677،422 مريضًا.

في الهند، لا يعتبر المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة ومعتدلة ان الفيروس نشط الا بعد 10 أيام من ظهور الأعراض إذا استوفوا شروطًا معينة. لا يلزم إجراء اختبار للتأكد من عدم وجود الفيروس لديهم. يمكن تصريف الحالات الشديدة بعد اختبار سلبي واحد.

ولا تزال ولاية ماهاراشترا الغربية، التي تضم العاصمة المالية مومباي، المنطقة الأكثر تضررا في البلاد بالأرقام الهائلة، حيث تم تأكيد 300937 حالة وفاة و11596 حالة وفاة.

وقد أجرت الهند 13،791،869 اختبارًا لفيروس كورون حتى صباح اليوم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الهند

أخبار تهمك

آخر تطورات صفقتي رمضان صبحي وباهر المحمدي في الأهلي

منذ 33 دقيقة

صفقة انتقال آري بابل إلى الزمالك قد تفشل لهذا السبب

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بلاغ للنائب العام وأمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

الجيش الليبي: تركيا تعرف القدرات القتالية لمصر وتعيد حسابتها (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

مناشدة عاجلة من الأرصاد للمواطنين بسبب طقس اليوم (تفاصيل)

منذ ساعة و 7 دقيقة

حقيقة انتقال نجم الأهلي إلي الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

منذ ساعة و 12 دقيقة

فايلر يطرد نجم جديد خارج أسوار الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة مفاجئة.. الأهلي يستقر على خليفة أحمد فتحي المثالي

منذ حوالي 11 ساعة

إدارة ريال مدريد تنتظر رأي زيدان في رحيل نجم الفريق المعار

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 20 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

مُرشح مفاجئ لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

الهند تسجل أكثر من 900 حالة إصابة جديدة بكورونا

الهند تسجل أعلى ارتفاع في اصابات كورونا

الهند تسجل أكثر من 5000 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

الهند تسجل أكثر من 6600 إصابة بكورونا في يوم واحد

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 45000 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

الهند تتخطي حاجز 700 ألف إصابة بكورونا و 20 ألف حالة وفاة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:30 ص

شاهد.. "الصحة" تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح "كوفيد 19"

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

01:44 ص

مُرشح مفاجئ لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

07:37 ص

آخر تطورات صفقتي رمضان صبحي وباهر المحمدي في الأهلي

09:10 ص

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

10:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة