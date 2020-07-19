الهند تسجل ما يقرب من 39000 إصابة جديدة بكورونا

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سجلت الهند 38902 إصابة جديدة بمرض كوفيد 19 صباح الأحد و543 حالة وفاة، وفقا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة.



وهذا يمثل أعلى زيادة في يوم واحد في الحالات منذ بدء الوباء، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 1،077،618، بما في ذلك 26،816 حالة وفاة. كما تم الإبلاغ عن 373،379 حالة نشطة في الهند وتعافى 677،422 مريضًا.



في الهند، لا يعتبر المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة ومعتدلة ان الفيروس نشط الا بعد 10 أيام من ظهور الأعراض إذا استوفوا شروطًا معينة. لا يلزم إجراء اختبار للتأكد من عدم وجود الفيروس لديهم. يمكن تصريف الحالات الشديدة بعد اختبار سلبي واحد.



ولا تزال ولاية ماهاراشترا الغربية، التي تضم العاصمة المالية مومباي، المنطقة الأكثر تضررا في البلاد بالأرقام الهائلة، حيث تم تأكيد 300937 حالة وفاة و11596 حالة وفاة.



وقد أجرت الهند 13،791،869 اختبارًا لفيروس كورون حتى صباح اليوم.

