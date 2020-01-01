حقيقة انتقال نجم الأهلي إلي الزمالك في الصيف

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:28 ص
بوابة الفجر
علاء خليف


انتشرت خلال الفترة الماضية أنباء قوية عن مفاوضات الزمالك مع صالح جمعة نجم الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وأوضح أشرف عبد العزيز محامي صالح جمعة في تصريحات تليفزيونية حقيقة توقيع اللاعب عقود انتقاله للزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد "عبد العزيز" أن ما يتردد بخصوص انتقال صالح جمعة للزمالك غير صحيح على الإطلاق، مشيرًا إلي أن اللاعب مرتبط بعقد مع الأهلي ينتهي بعد عامين، ولا يمكنه الرحيل لأي نادي إلا من خلال إدارة القلعة الحمراء.

وأشار أن صالح جمعة انتظم مؤخرا في تدريبات النادي الأهلي ولديه إصرار كبير لإثبات جدارته والعودة بقوة مع الأهلي، وإقناع المدرب السويسري بمستواه لرغبته في الاستمرار مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

وعاد صالح جمعة للمشاركة في تدريبات النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة ويظهر اللاعب تركيزًا كبيرًا في التدريبات لرغبته في استعادة مستواه مجددًا، والمشاركة مع الفريق في الفترة القادمة بعد قرار عودة الدوري الممتاز في 6 أغسطس المقبل.

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