الأرصاد تعلن طقس اليوم.. شبورة ودرجة الحرارة تصل لـ42

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة، الأحد الموافق 19 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس الأحد نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الأحد ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.





الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





استقرار في طقس الأسبوع

وفي سياق منفصل قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار على مدار الأسبوع، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، فضلا عن وجود نشاط طفيف للرياح سيلطف من درجات الحرارة.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، السبت، إلى أن درجات الحرارة العظمى ستتراوح ما بين 34 و35 درجة على القاهرة، ولكن هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة يزيد من شعورنا بحرارة الطقس.





وأضافت أن نسبة الرطوبة تصل إلى 85% في الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، مناشدة المواطنين تجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة، وشرب كميات كبيرة من المياه.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 24 والعظمى 29

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة في السويس الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة في نخل الصغرى 20 والعظمى 35

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 29 والعظمى 36

درجات الحرارة في طابا الصغرى 28 والعظمى 36

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة في الطور الصغرى 25 والعظمى 32

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 37

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة في قنا الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 28 والعظمى 41

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 29 والعظمى 42

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 30 والعظمى 35