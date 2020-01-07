التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد اليوم في نصف نهائي كأس الاتحاد

يواجه اليوم الأحد نادى تشيلسي نظيره نادى مانسشتر يونايتد ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





ومن المقرر أن تقام المباراة يبن الفريقين فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وتذاع على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي التشكيل المتوقع لهذه القمة بين تشيلسي ضد مانشستر يونايتد:





وجاءت تشكيلة مانسشتر يونايتد المتوقعة كالتالي:"دي خيا، ليندلوف، ماجواير، مانساه، وان بيساكا، برونو فرنانديز، بول بوجبا، ماتيتش، جرينود، مارسيال، ماركوس راشفورد".



