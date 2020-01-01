ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:22 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

أقيمت اليوم مباراة واحد في افتتاحية منافسات الأسبوع السابع والثلاثون، من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، جمعت بين بيرنلي و نظيره نورويتش وانتهت بهدفين نظيفين لصالح بيرنلي.




أصدر حكم المباراة في بداية الشوط الأول بطاقتين حمراء لكل من إيمي بوينديا في الدقيقة 35، و اللاعب دراميتش في الدقيقة 45+3.



وعلى الجانب الآخر استطاع اللاعب كريس وود إحراز الهدف الأول فب المباراة لصالح بيرنلي في الدقيقة 45+5، وفي مطلع الشوط التاني احرز غودفري هدف في مرماه في الدقيقة 80.


فأصبح ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم كالآتي:- 


1- ليفربول 93 نقطة.

2- مانشستر سيتي 75 نقطة.

3- تشيلسي 63 نقطة.

4- ليستر سيتي 62 نقطة. 

5- مانشستر يونايتد 62 نقطة.

6- وولفرهامبتون 56 نقطة.

7- توتنهام 55 نقطة.

8- شيفيلد يونايتد 54 نقطة.

9- أرسنال 53 نقطة.

10- بيرنلي 54 نقطة.

11- إيفرتون 46 نقطة.

12- ساوثهامبتون 46 نقطة.

13- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة.

14- كريستال بالاس 42 نقطة.

15-ويست هام 37نقطة.

16- برايتون 37 نقطة.

17- واتفورد 34 نقطة.

18- بورنموث 31 نقطة.

19- أستون فيلا 31 نقطة.

20- نورويتش سيتي 21 نقطة.

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