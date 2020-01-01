



أقيمت اليوم مباراة واحد في افتتاحية منافسات الأسبوع السابع والثلاثون، من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، جمعت بين بيرنلي و نظيره نورويتش وانتهت بهدفين نظيفين لصالح بيرنلي.

















أصدر حكم المباراة في بداية الشوط الأول بطاقتين حمراء لكل من إيمي بوينديا في الدقيقة 35، و اللاعب دراميتش في الدقيقة 45+3.













وعلى الجانب الآخر استطاع اللاعب كريس وود إحراز الهدف الأول فب المباراة لصالح بيرنلي في الدقيقة 45+5، وفي مطلع الشوط التاني احرز غودفري هدف في مرماه في الدقيقة 80.









فأصبح ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم كالآتي:-









1- ليفربول 93 نقطة.





2- مانشستر سيتي 75 نقطة.





3- تشيلسي 63 نقطة.





4- ليستر سيتي 62 نقطة.





5- مانشستر يونايتد 62 نقطة.





6- وولفرهامبتون 56 نقطة.





7- توتنهام 55 نقطة.





8- شيفيلد يونايتد 54 نقطة.





9- أرسنال 53 نقطة.





10- بيرنلي 54 نقطة.





11- إيفرتون 46 نقطة.





12- ساوثهامبتون 46 نقطة.





13- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة.





14- كريستال بالاس 42 نقطة.





15-ويست هام 37نقطة.





16- برايتون 37 نقطة.





17- واتفورد 34 نقطة.





18- بورنموث 31 نقطة.





19- أستون فيلا 31 نقطة.



