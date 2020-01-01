ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم
الأحد 19/يوليه/2020 - 01:22 ص
غدير أحمد
أقيمت اليوم مباراة واحد في افتتاحية منافسات الأسبوع السابع والثلاثون، من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، جمعت بين بيرنلي و نظيره نورويتش وانتهت بهدفين نظيفين لصالح بيرنلي.
أصدر حكم المباراة في بداية الشوط الأول بطاقتين حمراء لكل من إيمي بوينديا في الدقيقة 35، و اللاعب دراميتش في الدقيقة 45+3.
وعلى الجانب الآخر استطاع اللاعب كريس وود إحراز الهدف الأول فب المباراة لصالح بيرنلي في الدقيقة 45+5، وفي مطلع الشوط التاني احرز غودفري هدف في مرماه في الدقيقة 80.
فأصبح ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم كالآتي:-
1- ليفربول 93 نقطة.
2- مانشستر سيتي 75 نقطة.
3- تشيلسي 63 نقطة.
4- ليستر سيتي 62 نقطة.
5- مانشستر يونايتد 62 نقطة.
6- وولفرهامبتون 56 نقطة.
7- توتنهام 55 نقطة.
8- شيفيلد يونايتد 54 نقطة.
9- أرسنال 53 نقطة.
10- بيرنلي 54 نقطة.
11- إيفرتون 46 نقطة.
12- ساوثهامبتون 46 نقطة.
13- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة.
14- كريستال بالاس 42 نقطة.
15-ويست هام 37نقطة.
16- برايتون 37 نقطة.
17- واتفورد 34 نقطة.
18- بورنموث 31 نقطة.
19- أستون فيلا 31 نقطة.
20- نورويتش سيتي 21 نقطة.
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