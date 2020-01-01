أسقف دير مواس: العذراء تجلت على كنيستها بالمنيا (فيديو)

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:49 ص
جانب من الصور المتداولة عن الظهور
جانب من الصور المتداولة عن الظهور
كـسـاب أحـمـد
قال الانبا أغابيوس، أسقف إيبارشية ديرمواس بالمنيا، إن صليب المنارة زادت إضاءته بشكل غير طبيعي، وظهر بشكل السيدة العذراء، معقبًا: "الصليب ظهر في صورة السيدة العذراء بشكل متكامل". 


وتابع "أغابيوس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء السبت، أن هذه الكنيسية باسم السيد عذراء في دير مواس، لافتَا إلى أن ظهور العذراء كان لمدة طويلة تصل لأكثر من ساعة، والكثير من المواطنين قاموا بالتقاط الصور.

وأشار أسقف إيبارشية ديرمواس بالمنيا، إلى أن ظهور السيدة العذراء يعطي رسالة أمان في مصر، في ظل التوترات في المنطقة، خاصة في ليبيا، معقبً:" ربنا هيقف مع مصر" 

وعلق على الأوضاع الحالية في مصر، وقال: "نشكر ربنا على الرئيس السيسي، مفيش رئيس جه لمصر زي الرئيس السيسي، أنا عشت أيام محمد نجيب، وعبد الناصر والسادات وكل الرؤساء، ونشكر ربنا اللي أرسل لنا رئيس مثل السيسي الذي لا يهمه إلا مصلحة مصر" 

هذا، وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، صورًا لظهور طيف نوراني مُجسم للقديسة العذراء مريم فوق قباب كنيستها تابعة لطائفة الأقباط الأرثوذكس في مدينة دير مواس _ جنوب محافظة المنيا.

وقال شهود عيان، إن الطيف النوراني قد بدأ ظهوره في حوالي الساعة 2:19 فجر صباح يوم الجمعة، أمام مرأى ومسمع الجميع.

وقال القس مينا سمير، سكرتير الأنبا أغابيوس، أسقف دير مواس ودلجا للأقباط الأرثوذكس، إن بعض الأقباط شاهدوا في فجر اليوم الجمعة ظهورات نورانية للعذراء مريم على منارة كنيسة العذراء بدير مواس وتم تصوير هذه الظهورات بتاريخ والوقت.

وأضاف القس "مينا"، في تصريحات صحفية له، أن نيافة الأنبا أغابيوس شاهد التصوير وأكد أن هذه الظهورات سبب فرح وتعزية لما نمر به، موضحا أن الكنيسة سوف تترقب أي ظهورات أخرى قبل إصدار أي بيان للتأكيد.

وأشار إلى أن هذه الظهورات تقترب مع موعد صوم السيدة العذراء قريبا، وأن ظهوراتها دائما تكون رسالة عزاء في وقت الأزمات ورسالة فرح للجميع طالبين شفاعتها وان يعطى الله السلام للعالم ويرفع الوباء ويبعد عنا ويلات الحروب ويحفظ بلادنا مصر.

تحقيق الكنيسة من الظهورات:
ويشار إلى أن الكنيسة عقب الظهور تنتظر قليلًا، ثم تقوم بتعيين لجنة تتكون من أساقفة وكهنة، وتعاين مكان الظهور أكثر من مرة، بداخل الكنيسة وخارجها حتى تتحقق من صحته.

كما أن هناك علامات تظهر بوضوح في الظهور الإلهي، مثل «أطياف نورانية غير عادية، أو ظهور مجسم واضح» وذلك مع تكرار وليس يوم أو إثنين فقط فمن الممكن أن يستمر لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مثلما حدث مع البابا دبلو، أو السيدة العذراء مريم في كنيستها بالزيتون.

والكنيسة في البداية تشكل لجنة كنسية للتحقيق من متابعة الظهور متابعه دقيقة امينة، وتكتب تقرير للبطريرك، وعقب التقرير يتم الإعلان عن الظهورات، كما حدث مع البابا الراحل كيرلس السادس في ظهور السيدة العذراء مريم بالزيتون والبابا شنودة الثالث في ظهور بابا دبلو.

وبعد أن تتحقق الكنيسة من الظهور تقوم بكتابة تقرير، وخاصةً أنه بعد الظهور يحدث الكثير من المعجزات، أو تحرير من المشاكل لدى البعض فتقوم اللجنة المشكلة بكتابة كل هذا بالتقرير.

وتعقد بطريركية الأقباط الأرثوذكس مؤتمرًا صحفيًا تعلن خلالها الاعتراف بالظهور الأطياف النورانية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ظهورات العذراء ظهور نورانية ظهور العذراء في المنيا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 18 ساعة

عبدالحفيظ يستفسر من نجم الأهلي على حقيقة عرض بيراميدز

منذ أقل من ساعة

مُرشح مفاجئ لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

منذ 36 دقيقة

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة مفاجئة.. الأهلي يستقر على خليفة أحمد فتحي المثالي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

بلاغ للنائب العام وأمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 7 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

التفاصيل الكاملة لبلاغ الفنانة شيما ضد نجم الأهلي والزمالك السابق

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى منصور يتوعد الأهلي في هذه الحالة

منذ أقل من ساعة

حقيقة انتقال نجم الأهلي إلي الزمالك في الصيف

منذ ساعة الا ربع

فايلر يطرد نجم جديد خارج أسوار الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة انتقال آري بابل إلى الزمالك قد تفشل لهذا السبب

منذ 42 دقيقة

إدارة ريال مدريد تنتظر رأي زيدان في رحيل نجم الفريق المعار

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

اختتام فعاليات المهرجان الصيفي لايبارشية دير مواس (صور)

اليوم.. الاحتفال بالعيد الـ14 لرسامة الأنبا مكاريوس أسقفا عاما

الأنبا شاروبيم يترأس القداس الإلهي من كنيسة السيدة العذراء مريم بقنا

تعرف على تفاصيل أول يوم للبابا تواضروس في ألمانيا (صور)

الكنيسة القبطية تحتفل بتجليس الأنبا ثاؤفيلس أسقفاً على كرسي منفلوط

رسامة ٢٥٤ شماسا جديدا بالمنيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:44 ص

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

مُرشح مفاجئ لخلافة كيكي سيتين في برشلونة

07:37 ص

الجيش الليبي: كلمة السيسي الشجاعة التاريخية أعادت حسابات تركيا (فيديو)

10:58 م

إدارة ريال مدريد تنتظر رأي زيدان في رحيل نجم الفريق المعار

07:13 ص

بلاغ للنائب العام وأمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور

01:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة