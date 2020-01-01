أسقف دير مواس: العذراء تجلت على كنيستها بالمنيا (فيديو)

قال الانبا أغابيوس، أسقف إيبارشية ديرمواس بالمنيا، إن صليب المنارة زادت إضاءته بشكل غير طبيعي، وظهر بشكل السيدة العذراء، معقبًا: "الصليب ظهر في صورة السيدة العذراء بشكل متكامل".

إلى أن ظهور السيدة العذراء يعطي رسالة أمان في مصر، في ظل التوترات في المنطقة، خاصة في ليبيا، معقبً:" ربنا هيقف مع مصر"

وأشار أسقف إيبارشية ديرمواس بالمنيا، إلى أن ظهور السيدة العذراء يعطي رسالة أمان في مصر، في ظل التوترات في المنطقة، خاصة في ليبيا، معقبً:" ربنا هيقف مع مصر"

وتابع "أغابيوس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء السبت، أن هذه الكنيسية باسم السيد عذراء في دير مواس، لافتَا إلى أن ظهور العذراء كان لمدة طويلة تصل لأكثر من ساعة، والكثير من المواطنين قاموا بالتقاط الصور.

وتابع "أغابيوس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء السبت، أن هذه الكنيسية باسم السيد عذراء في دير مواس، لافتَا إلى أن ظهور العذراء كان لمدة طويلة تصل لأكثر من ساعة، والكثير من المواطنين قاموا بالتقاط الصور.





وعلق على الأوضاع الحالية في مصر، وقال: "نشكر ربنا على الرئيس السيسي، مفيش رئيس جه لمصر زي الرئيس السيسي، أنا عشت أيام محمد نجيب، وعبد الناصر والسادات وكل الرؤساء، ونشكر ربنا اللي أرسل لنا رئيس مثل السيسي الذي لا يهمه إلا مصلحة مصر"





هذا، وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، صورًا لظهور طيف نوراني مُجسم للقديسة العذراء مريم فوق قباب كنيستها تابعة لطائفة الأقباط الأرثوذكس في مدينة دير مواس _ جنوب محافظة المنيا.





وقال شهود عيان، إن الطيف النوراني قد بدأ ظهوره في حوالي الساعة 2:19 فجر صباح يوم الجمعة، أمام مرأى ومسمع الجميع.





وقال القس مينا سمير، سكرتير الأنبا أغابيوس، أسقف دير مواس ودلجا للأقباط الأرثوذكس، إن بعض الأقباط شاهدوا في فجر اليوم الجمعة ظهورات نورانية للعذراء مريم على منارة كنيسة العذراء بدير مواس وتم تصوير هذه الظهورات بتاريخ والوقت.





وأضاف القس "مينا"، في تصريحات صحفية له، أن نيافة الأنبا أغابيوس شاهد التصوير وأكد أن هذه الظهورات سبب فرح وتعزية لما نمر به، موضحا أن الكنيسة سوف تترقب أي ظهورات أخرى قبل إصدار أي بيان للتأكيد.





وأشار إلى أن هذه الظهورات تقترب مع موعد صوم السيدة العذراء قريبا، وأن ظهوراتها دائما تكون رسالة عزاء في وقت الأزمات ورسالة فرح للجميع طالبين شفاعتها وان يعطى الله السلام للعالم ويرفع الوباء ويبعد عنا ويلات الحروب ويحفظ بلادنا مصر.





تحقيق الكنيسة من الظهورات:

ويشار إلى أن الكنيسة عقب الظهور تنتظر قليلًا، ثم تقوم بتعيين لجنة تتكون من أساقفة وكهنة، وتعاين مكان الظهور أكثر من مرة، بداخل الكنيسة وخارجها حتى تتحقق من صحته.





كما أن هناك علامات تظهر بوضوح في الظهور الإلهي، مثل «أطياف نورانية غير عادية، أو ظهور مجسم واضح» وذلك مع تكرار وليس يوم أو إثنين فقط فمن الممكن أن يستمر لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مثلما حدث مع البابا دبلو، أو السيدة العذراء مريم في كنيستها بالزيتون.





والكنيسة في البداية تشكل لجنة كنسية للتحقيق من متابعة الظهور متابعه دقيقة امينة، وتكتب تقرير للبطريرك، وعقب التقرير يتم الإعلان عن الظهورات، كما حدث مع البابا الراحل كيرلس السادس في ظهور السيدة العذراء مريم بالزيتون والبابا شنودة الثالث في ظهور بابا دبلو.





وبعد أن تتحقق الكنيسة من الظهور تقوم بكتابة تقرير، وخاصةً أنه بعد الظهور يحدث الكثير من المعجزات، أو تحرير من المشاكل لدى البعض فتقوم اللجنة المشكلة بكتابة كل هذا بالتقرير.



