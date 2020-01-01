عمرو أديب: مصر في تحدي.. وليس مصادفة (فيديو)

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:43 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر تحت ضغط وتحدي كبير، معقبا: "لا أرى الأمر مصادفة.. واللي يشوف ده صدفة هي أسوء من ألف ميعاد".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "معنديش معلومة.. بس هيجي يوم ويتقال أن في حد قال أن الناس دي لازم يترسم عليها دايرة.. بس إن شاء الله مصر هتكسر الدايرة، وعرفت تكسرها 100 مرة قبل كده".

ولفت إلى أن هناك وثائق مسربة عن مخطط أوباما لمصر والمنطقة، معقبا: "مصر دايما تقدر تكسر الدايرة.. الموضوع محتاج الاختيارات الصح".

شهدت الأيام الماضية، تضارب في التصريحات الإثيوبية بشأن البدء في ملء سد النهضة، فبعد إعلان وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، الأربعاء الماضي، بدء الملء الأولي للسد، سرعان ما اعتذر التلفزيون الإثيوبي الرسمي، بعدها بساعات: «نعتذر عن سوء التفسير للتقرير السابق على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي (سد النهضة الكبير بدأ يملأ)».

كما نفى وزير المياه الإثيوبي، تقارير نقلت عنه قوله إن الحكومة بدأت في ملء سد النهضة الإثيوبي، وصرح لوكالة أسوشيتد برس بأن الصور التي نشرتها وكالة "رويترز"، عكست الأمطار الغزيرة وأن التدفق كان أكبر من التدفق الطبيعي، وليست ملء للسد.

الرد المصري أتى سريعا، فسرعان ما طالبت وزارة الخارجية إيضاحًا رسميًا عاجلًا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة ما تردد إعلاميًا عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة.

ورغم النفي الإثيوبي، إلا أن وزارة الري والموارد المائية السودانية قالت، في بيان، الأربعاء الماضي، «إن هناك انخفاض في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميا ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة».

ويأتي هذا التضارب في ظل استمرار مسار التفاوض تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، ومن المزمع عقد قمة أفريقية مصغرة، في الأيام المقبلة، برئاسة جنوب أفريقيا، رئيس الاتحاد هذه الدورة، بعد أن أسدلت الستار، الاثنين الماضي، عن جولة مفاوضات استمرت لـ 11 يوما على مستوى الخبراء الفنيين ووزراء المياه للدول الثلاث، بهدف الوصول لاتفاق حول النقاط الخلافية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. وبحسب بيان وزارة الري المصرية، فإن مناقشات اللجان الفنية والقانونية عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية.

وتعد أبرز القضايا الخلافية، مدى إلزامية الاتفاقية، وآلية فض النزاعات، والقضايا المرتبطة بقواعد الملء في فترات الجفاف.

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