عمرو دياب أم "شيرين عبد الوهاب".. سناء شافع يكشف مغني أوبريت "القاهرة في 1000 عام" (فيديو)





وقال أنه سيكون التمثيل به قليل، قائلا: "ممكن شيرين ممكن عمرو دياب" وأوضح أنه لم يتم الإتفاق مع أحد منهم حتى الآن".



وذكر سناء شافع أن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية سيحزن، بسبب رغبته في عدم الإفصاح بأي تفاصيل للأوبريت.













كشف الفنان سناء شافع، عن مغني أوبريت "القاهرة في 1000 عام"، قائلا: "لازم ندلل على مصر إنها أم الدنيا بالدليل مش بالكلام لأن هذه هي مكانة مصر".وأضاف سناء شافع الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في حلقة خاصة من برنامجه "التاسعة"، أن مصر تكافح في جميع المجالات سد النهضة وسوريا.