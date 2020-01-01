عاجل| بعد شائعات إصابته بـ"كورونا".. سناء شافع يكشف تطورات حالته الصحية





قال الفنان سناء شافع، إنه تعرضه لوعكة صحية نتيجة إهمال شخصى منى ودفعت ثمنها غاليًا.





وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، إلى أنه أصيب منذ عامين بالتهاب رئوى حاد وتعامل معه على أنه دور برد عادي.





وأكد أنه دفع ثمن ذلك غاليًا، حيث اكتشفت أن هناك مياه على الرئة ولم أجر عمليات جراحية ولكن عملت بذل من الرئة.





وأوضح سناء شافع، أن ما يعاني منه الأن لا علاقة إطلاقا بفيروس "كورونا" المستجد.







