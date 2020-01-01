أول تعليق من جوارديولا عقب الخسارة أمام أرسنال والإقصاء من كأس الاتحاد الإنجليزي

علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عقب خسارة فريقه أمام أرسنال بثنائية نظيفة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.





جوارديولا قال عقب نهاية المباراة :"لم نقدم أداء جيد ولم نكن مستعدين بشكل كاف، إذا لم نفعل ذلك فستتم معاقبتنا، انا نادم لأننا لم نلعب في الشوط الأول كما لعبنا في الشوط الثاني".





وأضاف :"إذا لم تلعب بشكل جيد لمدة 90 دقيقة في نصف النهائي فقد يحدث هذا الأمر، نحن بشر، الخصم لعب بشكل جيد و أحيانا يحدث هذا".





وتابع :"الأمر لا يتطلب عبقرية لإدراك بأننا بحاجة إلى رفع مستوانا ضد ريال مدريد".



