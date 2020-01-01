أول تعليق من جوارديولا عقب الخسارة أمام أرسنال والإقصاء من كأس الاتحاد الإنجليزي
الأحد 19/يوليه/2020 - 12:18 ص
علي نبوي
علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عقب خسارة فريقه أمام أرسنال بثنائية نظيفة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
جوارديولا قال عقب نهاية المباراة :"لم نقدم أداء جيد ولم نكن مستعدين بشكل كاف، إذا لم نفعل ذلك فستتم معاقبتنا، انا نادم لأننا لم نلعب في الشوط الأول كما لعبنا في الشوط الثاني".
وأضاف :"إذا لم تلعب بشكل جيد لمدة 90 دقيقة في نصف النهائي فقد يحدث هذا الأمر، نحن بشر، الخصم لعب بشكل جيد و أحيانا يحدث هذا".
وتابع :"الأمر لا يتطلب عبقرية لإدراك بأننا بحاجة إلى رفع مستوانا ضد ريال مدريد".
وأوضح :"لقد كانت رحلة لا تصدق، في كرة القدم يمكن أن نخسر، ولكن الطريقة التي خسرنا بها هي ما تحزننا".
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