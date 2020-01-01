شاهد.. جزار يبيع الأضحية بالتقسيط وعليها "فوتوسيشن" هدية

عرض الإعلامي محمد علي خير تقريرًا يرصد فكرة مبتكرة قام بها أحد الجزارين في محافظة الإسماعيلية لحث المواطنين على شراء لحوم الأضحية.

وقال "خير"، خلال تقديم برنامجه "المصري أفندي" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "الجزار لقي أن السوق شاحح بسبب كورونا، ففكر أنه يبيع اللحمة بالتقسيط على ثلاث دفعات أو أكثر على أن يتم دفه القسط الأخير قبل ذبح الأضحية".



وأضاف الإعلامي: "الجزار لم يكتف بهذا فقط، ولكنه عرض أنه سيقوم بعمل فوتو سيشن، لكل واحد هيشتري منه الأضحية، الفكرة حلوة وجديدة ومناسبة مع ما يحدث في كورونا".





تجهيز الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبدأ المصريون والمسلمون في تجهيز الأضاحي من أجل التضحية بها في الفترة المقبلة، الأمر الذي يجعلهم يحاول دائما التعرف على الطرق المناسبة في اختيار تلك الأضاحي.



ولم يتبق على عيد الأضحى إلا قرابة 22 يوما، فمن المتوقع أن يتم الاحتفال بعيد الأضحى في يوم الجمعة 31 من يوليو 2020، لتكون وقفة العيد أو يوم عرفة يوم الخميس 30 يوليو الجاري، ويعتمد الوقت الفعلي على رؤية القمر لشهر ذو الحجة لعام 1441 هـ، وهو الشهر الثاني عشر والأخير من التقويم الهجري.



وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز الطرق التي يمكن الاعتماد عليه في اختيار الأضاحي من الأسواق، قبل قدوم عيد الأضحى في النقاط الآتية: - الأضحية لا تكون إلا من الإبل أو البقر أو الضأن أو الماعز، والأفضل من الأضاحي جنسًا الإبل، ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الضأن، ثم المعز، ثم يشترك سبعة في البدنة، والأفضل منها صفة أن تكون الأسمن، الأكثر لحمًا، الأكمل خلقة والأحسن منظرًا.



- أن تبلغ السن المحددة شرعًا بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيرها، فالثني من الإبل ما تم له خمس سنين، والثني من البقر ما تم له سنتان، والثني من الغنم ما تم له سنة، والجذع من الضأن ما تم له نصف سنة.

- يجب أن تكون خالية من العيوب المانعة من الأجزاء وهي العور البين- المرض البين- العرج البين- الهزال الشديد.