شاهد.. جزار يبيع الأضحية بالتقسيط وعليها "فوتوسيشن" هدية
الأحد 19/يوليه/2020 - 03:16 ص
شيماء حسن
عرض الإعلامي محمد علي خير تقريرًا يرصد فكرة مبتكرة قام بها أحد الجزارين في محافظة الإسماعيلية لحث المواطنين على شراء لحوم الأضحية.
وقال "خير"، خلال تقديم برنامجه "المصري أفندي" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "الجزار لقي أن السوق شاحح بسبب كورونا، ففكر أنه يبيع اللحمة بالتقسيط على ثلاث دفعات أو أكثر على أن يتم دفه القسط الأخير قبل ذبح الأضحية".
وأضاف الإعلامي: "الجزار لم يكتف بهذا فقط، ولكنه عرض أنه سيقوم بعمل فوتو سيشن، لكل واحد هيشتري منه الأضحية، الفكرة حلوة وجديدة ومناسبة مع ما يحدث في كورونا".
تجهيز الأضاحي
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبدأ المصريون والمسلمون في تجهيز الأضاحي من أجل التضحية بها في الفترة المقبلة، الأمر الذي يجعلهم يحاول دائما التعرف على الطرق المناسبة في اختيار تلك الأضاحي.
ولم يتبق على عيد الأضحى إلا قرابة 22 يوما، فمن المتوقع أن يتم الاحتفال بعيد الأضحى في يوم الجمعة 31 من يوليو 2020، لتكون وقفة العيد أو يوم عرفة يوم الخميس 30 يوليو الجاري، ويعتمد الوقت الفعلي على رؤية القمر لشهر ذو الحجة لعام 1441 هـ، وهو الشهر الثاني عشر والأخير من التقويم الهجري.
وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز الطرق التي يمكن الاعتماد عليه في اختيار الأضاحي من الأسواق، قبل قدوم عيد الأضحى في النقاط الآتية:
- الأضحية لا تكون إلا من الإبل أو البقر أو الضأن أو الماعز، والأفضل من الأضاحي جنسًا الإبل، ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الضأن، ثم المعز، ثم يشترك سبعة في البدنة، والأفضل منها صفة أن تكون الأسمن، الأكثر لحمًا، الأكمل خلقة والأحسن منظرًا.
- أن تبلغ السن المحددة شرعًا بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيرها، فالثني من الإبل ما تم له خمس سنين، والثني من البقر ما تم له سنتان، والثني من الغنم ما تم له سنة، والجذع من الضأن ما تم له نصف سنة.
- يجب أن تكون خالية من العيوب المانعة من الأجزاء وهي العور البين- المرض البين- العرج البين- الهزال الشديد.
- ووفقا لما سبق فيجب فحص عيون الأضحية، فالأضحية السليمة تكون عيناها لامعتان براقتان تخلو من الدموع والإفرازات وملتحمة العين ذات لون وردي خالي من الاحمرار او الصفار، كما يجب فحص فم الأضحية للتأكد من عمرها ولا يجب اختيار الأضحية المصابة برشح في الأنف، أو إفرازات من الفم ويجب أن تكون الأضحية مقبلة على تناول الطعام، وهذا ما يؤكد سلامتها.
- قد يلجا بعض التجار إلى وضع كمية من ملح الطعام في علائق تلك الخراف فتشرب كميات كبيرة من الماء مما يزيد من وزنها، لذا يجب الضغط علي جانبي البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه، والامتلاء غير الطبيعي يكون غشا بالملح.
وحسب علماء الدين، فالأضحيّة هي إحدى شعائر الإسلام، التي يتقرب بها المسلمون إلى الله؛ بتقديم ذبح من الأنعام؛ وذلك من أول أيام عيد الأضحى، حتى آخر أيام التشريق، وهي من الشعائر المشروعة والمجمع عليها، وهي سنة مؤكدة لدى جميع مذاهب أهل السنة والجماعة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا