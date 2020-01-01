رئيس الوطنية للانتخابات يكشف شروط قبول واستبعاد المرشحين

الأحد 19/يوليه/2020 - 07:22 ص
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
كـسـاب أحـمـد
قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إن القانون نظم طريقة استبعاد المرشحين، فاللجنة المختصة تفحص جميع أوراق المرشحين، وإذا تم التأكد من الأوراق يتم قبوله، ومن ضمن تلك الشروط التي تفحصها اللجنة شرط حسن الخلق والسمعة، وهو شرطا لا يمكن التغاضي عنه.

نظمت الهيئات الإعلامية، الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ورشة عمل اليوم السبت، حول انتخابات مجلس الشيوخ، وتعقد بمقر معهد التدريب بماسبيرو.

وتتناول الورشة كل ما يتعلق بالانتخابات، ويشارك فيها 90 إعلاميًا وصحفيًا، يمثلون الصحف القومية والحزبية وقنوات التليفزيون المصري والقنوات الخاصة.

ويشارك فيها رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. 

كرم جبر: الهدف هو الحصول على جميع التسهيلات الممكنة للإعلاميين
وافتتح الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كلمته موجها الشكر إلى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ لتنظيم احتفالية منتدى الإعلام لتغطية انتخابات "مجلس الشيوخ"، في مكان فخم ويليق بالحدث والمناسبة، متمنيًا أن تتكرر هذه الفعاليات.

- ماسبيرو الذراع الطويلة للإعلام المصري وتعود إليه الريادة والسيادة.
- الهيئة الوطنية للانتخابات والإعلام هما طرفا المعادلة في انتخابات مجلس الشيوخ.
- هذه الورشة الخاصة لتغطية مجلس الشيوخ ستعقبها ورشة عن انتخابات مجلس النواب
- نهدف أن نقدم خدمة للإعلام والإعلاميين ليكونوا على اتصال مباشر بالأحداث والحقائق والمعلومات.
- الرجاء بأن يعلن من هذا المكان نتيجة الانتخابات للقضاء على السلبيات السابقة.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أنه منذ الانتخابات البرلمانية السابقة لاحظت أن هناك أعداد كبيرة تتقدم للترشح، فلا مانع من إتاحة الفرصة لكل من يجد في نفسه الفرصة للترشح.

وأكد أن مشاركة الجميع فيها ترسيخ للديمقراطية ورسالة للعالم أن الشباب المصري على وعي كامل بمصلحة بلاده.

وأوضح أن مصر دولة ذات ثقل، وأنها على دراية كاملة بالسباقات والاستحقاقات الانتخابية منذ زمن قديم.

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