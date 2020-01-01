مفاجأة سارة.. مصر حجزت 30 مليون جرعة من لقاح كورونا (فيديو)

آخر مستجدات فيروس كورونا



في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 27868 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 698 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها، و4251 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن بروتكول علاج مصابي كورونا وضعه أعضاء اللجنة العليمة لمكافحة فيروس كورونا، والتي تضم أساتذة الطب في الجامعات المصرية، منوهة بأن البروتكول ضم أدوية سبقت بها مصر العالم، حيث أن مصر من أوائل الدول التي استخدمت الديكساميثازون.وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر شاركت في الأبحاث العلمية التي تجرى حول الأدوية على مستوى العالم، لافتا إلى أن مصر صنعت "الرمديسيفير" من خلال شركة مصرية وبأسعار لا تقارن، معقبة: "إحنا بناخده بـ 100 دولار، وفي الخارج بـ4500 دولار".وأكدت وزيرة الصحة، أن مصر لديها صناعة وطنية، ولديها كل الأدوية المحدثة، لافتة إلى أن مصر تفاوضت مع منظمة الصحة العالمة والتحالف العالمي للأمصال بشأن حصول مصر على المصل حال ظهوره، معلنة أن مصر حجزت 30 مليون جرعة من اللقاح الإنجليزي.وكشفت أن منظمة الصحة العالمية طلبت أن يكون هناك دولة في كل قارة قادرة على تصنيع اللقاح، منوهة بأن شركة فاكسيرا للأمصال واللقاح بدأت مراجعة خطوط الإنتاج للعمل على تصنيع اللقاح.