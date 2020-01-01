بينها عربية وإفريقية.. 17 دولة أعلنت "صفر إصابات" بفيروس كوورنا

منذ بداية أزمة كورونا العالمية، أصبح الحلم الموحد لجميع شعوب العالم، هو تسجيل صفر إصابات كورونا، وتسعى جميع الدول حول العالم نحو تحقيق هذا الحلم الذي يراودها ليلًا ونهارًا، إلا أنه توجد مجموعة من الدول استطاعت أن تحقق هذا الحلم وجعله واقع ملموس، وبالفعل سجلت صفر إصابات كورونا.

وترصد بوابة "الفجر" أبرز الدول التي وصلت لصفر إصابات من كورونا في السطور التالية:





1- الصين:

رغم أن الصين هي بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أنها استطاعت في وقت ليس كبير أن تحتوى انتشار وباء كوفيد 19، وسجلت صفر إصابات كورونا، وأثبتت قدرتها على السيطرة على جائحة كورونا.





2- تايلاند:

و بالرغم من أن تايلاند ثاني دولة على مستوى العالم تأثرت بشكل مباشر من الصين بظهور إصابات فيها، إلا أنها أثبتت نجاحًا كبيرًا في احتواء جائحة كورونا، واستمرت على تسجيل صفر إصابات كورونا على مدار 21 يومًا متواصلين.





3- سلوفاكيا:

وفي منتصف شهر مايو الماضي، أعلنت سلوفاكيا وهي دولة أوروبية خلوها من فيروس كورونا المستجد، وتسجيل صفر إصابات كورونا.





4- تونس:

بعد مرور 3 شهور من ظهور الإصابات في تونس، أعلنت في شهر يونيو الماضي خلوها من فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت صفر إصابات كورونا.





5- نيوزيلندا:

وفي شهر يونيو الماضي أعلنت نيوزيلندا خلوها من فيروس كورونا المستجد، وهي دولة جزيرية تقع في غرب المحيط الهادي، وتتكون من جزيرتين رئيستين الجزيرة الشمالية والجزيرة الجنوبية ومجموعة من الجزر الصغيرة يبلغ عددها تقريبًا 600 جزيرة ويبلغ التعداد السكاني لنيوزيلندا أكثر من 4 مليون نسمة، بحسب إحصائيات عام 2018.





6- فيجي:

وفي بداية شهر يونيو الماضي، أعلنت دولة فيجي قبل نيوزيلندا بحوالي أسبوع، خلوها من فيروس كورونا المستجد، وتقع جمهورية جزر فيجي في ميلانيزيا في جنوب المحيط الهادي، ويبلغ عدد سكانها 837،271 نسمة بحسب إحصائيات عام 2007.





7- الجبل الأسود:

وفي 25 مايو أعلنت الجبل الأسود خلوها تمامًا من كوفيد 19، وهي دولة تقع في جنوب أوروبا ويبلغ عدد سكانها 620،145 نسمة بحسب إحصائيات عام 2003.





8- سانت كيتس ونيفيس:

كما أعلنت دولة سانت كيتس ونيفيس، أو اتحاد القديس كريستوفر ونيفيس في 18 مايو الماضي، خلوها من فيروس كورونا المستجد، وهي دولة اتحادية تقع في جزر ليوارد وتتكون من جزيرتين اثنتين من جزر الهند الغربية، وهي أصغر دولة ذات سيادة في الأميركتين من حيث المساحة أو عدد السكان، ويبلغ التعداد السكاني لها 55345 نسمة، بحسب إحصائيات عام 2017.





9- إريتريا:

وفي 15 مايو الماضي أعلنت دولة إريتريا خلوها من فيروس كورونا المستجد، وهي بلد في قارة أفريقيا تحدها السودان في الغرب، وإثيوبيا في الجنوب وجيبوتي في الجنوب الشرقي، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 5 مليون نسمة، بحسب إحصائيات عام 2008.





10- بابوا غينيا الجديدة: