صيف البشائر٢٠٢٠.. فعاليات وبرامج متنوعة بعدد من المدن

تواصل بلدية البشائر تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج الصيفية لهذا العام, ضمن مشاركتها في فعاليات صيف عسير 2020, التي أطلقها سمو أمير منطقة عسير في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة, تحت شعار "مرحباً ألف في عسير .. تنزه بحذر".





وتنوعت الفعاليات التي تشرف على تنظيمها البلدية هذا العام لتشمل رياضة المشي وعروض الصقور ورياضة الفروسية، والألعاب النارية، والطيران الشراعي واستعراض السيارات الكلاسيكية، ورياضة الجري.





وشهدت فعالية الألعاب النارية التي تنظمها البلدية بالمركز كل يوم خميس عند العاشرة مساءً ولمدة ٦ أسابيع، ضمن فعاليات صيف عسير ٢٠٢٠، حضوراً كبيراً وتفاعلاً من المواطنين والمقيمين، الذين شاركوا في الحضور والاستمتاع بالمشاهد والعروض في سماء مركز البشائر التي تزينت بألوان الألعاب النارية المنطلقة من أعلى "جبل العلم"، وتوثيقها بالصور ومقاطع الفيديو ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة .





وطُبقت خلال الفعالية جميع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا مثل: التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات في جميع مواقع التجمع.



