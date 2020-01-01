كورونا.. إسرائيل تعلن تسجيل 1009 إصابات جديدة بالفيروس

أعلن مركز المعرفة والمعلومات الإسرائيلي لمكافحة فيروس "كورونا المستجد"، تسجيل 1009 إصابات جديدة بالفيروس؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي الذي تم الإبلاغ عنه خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى 2608 حالات مؤكدة.

وأكد مسؤولو الصحة، حسبما أوردت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت - أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في إسرائيل تناهز الـ 400 حالة، عقب تسجيل ستة وفيات جديدة.

وذكر المركز في تقرير له: "أن 398 مريضًا توفوا جراء مضاعفات تتعلق بالإصابة بـ(كوفيد-19)".

يُذكر أن عدد الإصابات الراهنة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل، ارتفع إلى 27 ألفا و402 شخص من أصل 49 ألفا و45 شخصا تم تسجيل إصابتهم منذ بدء تفشي المرض.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 14,278 مليون إصابة، بينهم أكثر من 601 ألف حالة وفاة، وأكثر من 8,530 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.