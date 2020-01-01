الزمالك يضع الرجاء في ورطة بسبب أحداد
السبت 18/يوليه/2020 - 11:17 م
حسام مجدي
وضع نادي الزمالك نظيره نادي الرجاء البيضاوي في ورطة كبيرة بسبب المغربي حميد أحداد نجم الفريق الأبيض والمعار إلى النادي المغربي حتى نهاية الموسم الحالي.
وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أن نادي الزمالك استقر بشكل نهائي على فكرة عودة أحداد للفريق الأبيض في نهاية الموسم الحالي عقب انتهاء إعارته مع نادي الرجاء.
وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الرجاء حاول التفاوض مع الزمالك لشراء عقد أحداد بشكل نهائي ولكن الأبيض رفض ذلك بشكل نهائي.
وكشفت الصحيفة أن نادي الرجاء متيقن أن الزمالك قد أغلق فكرة بيع أحداد في الصيف أو سيقوم بطلب مبلغ ضخم لبيع اللاعب.
كما ذكرت الصحيفة أن إدارة نادي الرجاء ستبدأ في البحث عن بديل مناسب لحميد أحداد الفترة المقبلة لضمه في الصيف القادم.
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