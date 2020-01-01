الزمالك يضع الرجاء في ورطة بسبب أحداد

السبت 18/يوليه/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

وضع نادي الزمالك نظيره نادي الرجاء البيضاوي في ورطة كبيرة بسبب المغربي حميد أحداد نجم الفريق الأبيض والمعار إلى النادي المغربي حتى نهاية الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أن نادي الزمالك استقر بشكل نهائي على فكرة عودة أحداد للفريق الأبيض في نهاية الموسم الحالي عقب انتهاء إعارته مع نادي الرجاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الرجاء حاول التفاوض مع الزمالك لشراء عقد أحداد بشكل نهائي ولكن الأبيض رفض ذلك بشكل نهائي.

وكشفت الصحيفة أن نادي الرجاء متيقن أن الزمالك قد أغلق فكرة بيع أحداد في الصيف أو سيقوم بطلب مبلغ ضخم لبيع اللاعب.

كما ذكرت الصحيفة أن إدارة نادي الرجاء ستبدأ في البحث عن بديل مناسب لحميد أحداد الفترة المقبلة لضمه في الصيف القادم.

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