رئيس الهيئة الوطنية يوجه رسالة للناخبين (فيديو)

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أن العدد المقرر للمرأة بمجلس الشيوخ هو 10% من مقاعد مجلس الشورى، وأن يكون نصيب المرأة في القائمة المكونة من 15 فردا 3 مقاعد، والقائمة 35 فردا 7 مقاعد.

وشدد خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، على ضرورة توخي وسائل الإعلام الحذر في الأخبار التي تختص الهيئة، وأن اللجنة هي المسئولة عن الإعلان النتيجة بالكامل.

وفى رسالته للناخبين قال: "أنزلوا صوتكم هيوصل، فهناك قاضى على كل لجنة، ومتابعة مستمرة من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، ووجود نواب عن المرشحين داخل اللجان، بالإضافة لفرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بحضور وسائل الإعلام ومندوبي المرشحين".
وذكر أنه بعد ظهور النتيجة يتم الطعن أمام محكمة النقض، وفيما يخص قرارات الهيئة يتم الطعن عليه أمام المحاكم الإدارية بكل محافظة.
نظمت الهيئات الإعلامية الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ورشة عمل اليوم السبت، حول انتخابات مجلس الشيوخ، وتعقد بمقر معهد التدريب بماسبيرو.

وتتناول الورشة كل ما يتعلق بالانتخابات، ويشارك فيها 90 إعلاميًا وصحفيًا، يمثلون الصحف القومية والحزبية وقنوات التليفزيون المصرى والقنوات الخاصة.

ويشارك فيها رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. 

كرم جبر: الهدف هو الحصول على جميع التسهيلات الممكنة للإعلاميين

وافتتح الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كلمته موجها الشكر إلى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ لتنظيم احتفالية منتدى الإعلام لتغطية انتخابات "مجلس الشيوخ"، في مكان فخم ويليق بالحدث والمناسبة، متمنيًا أن تتكرر هذه الفعاليات.

- ماسبيرو الذراع الطويلة للإعلام المصري وتعود إليه الريادة والسيادة.
- الهيئة الوطنية للانتخابات والإعلام هما طرفا المعادلة في انتخابات مجلس الشيوخ.
- هذه الورشة الخاصة لتغطية مجلس الشيوخ ستعقبها ورشة عن انتخابات مجلس النواب
- ىنهدف أن نقدم خدمة للإعلام والإعلاميين ليكونوا على اتصال مباشر بالأحداث والحقائق والمعلومات.
- الرجاء بأن يعلن من هذا المكان نتيجة الانتخابات للقضاء على السلبيات السابقة.

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