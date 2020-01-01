خالة الطفلة مكة: "كان بيعذبها وهي عندها 40 يومًا"

كشفت إيمان محمود خالة الطفلة الرضيعة "مكة" التي اعتدى والدها بالضرب والتعذيب بسبب كراهيته لإنجاب الفتيات، إنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها بالتعذيب على طفلته، مشيرة إلى أنه حاول إجهاض أختها بمجرد علمه أن الجنين أنثى.

وقالت "محمود"، في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي": "كان بيضرب أختي وهي حامل علشان يجهضها، وكان بيعذب الطفلة وهي عندها 40 يوم، واتجوز قبل أختي مرتين وكانت خلفته كلها بنات وكان بيقوم بتعذيبهم، وهو طول عمرها مش بيحب البنات".



وكان صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، قد كشف تفاصيل اعتداء أب على رضيعته بالضرب والتعذيب بسبب كراهيته لإنجاب الفتيات.



وأشار "صبري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم رصدوا الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال منشورات نشرتها والدة الطفلة، وتواصلوا مع الأم، وتبين أن الأسرة مقيمة في منطقة المرج، والأب والأم متزوجان منذ نحو سنة وشهرين، والطفلة ولدت في شهر مارس الماضي.



وأوضح أن الأب يمارس العنف على الطفلة منذ ولادتها بدعوى كرهه لانجاب الفتيات، مضيفا أن الطفلة عرضت على المستشفى والتقرير جاء فيه أن الطفلة تعاني من كدمات بالوجه، وعضة بالكتف اليمين، وكسر في منتصف عظمة الساق اليمنى.