تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر لكرة اليد في أولمبياد طوكيو 2021

كشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" عن المواعيد الجديدة لمنافسات مسابقة كرة اليد وذلك بعد تأجيل البطولة لتقام في يوليو 2021 بدلًا من الشهر الجاري، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا في العالم.





منتخب مصر لكرة اليد يتأهل لأولمبياد طوكيو





المنتخب المصري لكرة اليد، كان قد تأهل رسميًا، إلى أولمبياد طوكيو، بعدما تُوج بطلًا لأمم أفريقيا التي أقيمت في تونس منذ عدة أشهر، ليضمن مقعده مع اليابان "المستضيف"، الدنمارك، الأرجنتين، البحرين وإسبانيا.





من جانبه أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، عبر موقعها الرسمي، أن بعض مباريات كرة اليد ستقام فجرًا -بتوقيت القاهرة-، وسيتم تحديد هوية المتنافسين في كل المباريات بعد إجراء القرعة.





مواعيد مباريات كرة اليد قي أولمبياد طوكيو





ومن المقرر أن يكون موعد مباريات مسابقة كرة اليد في الأولمبياد والتي ستقام كل منافساتها في استاد يويوجي الدولي كالتالي -بتوقيت القاهرة-:





يوم 24 يوليو "الجولة الأولى":





مباراتان من 2 فجرًا حتى 5:30 فجرًا.





مباراتان من 9:15 صباحًا حتى 12:45 ظهرًا.





مباراتان من 1:30 ظهرًا حتى 4 عصرًا.





يوم 26 يوليو "الجولة الثانية":





مباراتان من 2 فجرًا حتى 5:30 فجرًا.





مباراتان من 9:15 صباحًا حتى 12:45 ظهرًا.





مباراتان من 1:30 ظهرًا حتى 4 عصرًا.





يوم 28 يوليو "الجولة الثالثة":





مباراتان من 2 فجرًا حتى 5:30 فجرًا.





مباراتان من 9:15 صباحًا حتى 12:45 ظهرًا.





مباراتان من 1:30 ظهرًا حتى 4 عصرًا.





يوم 30 يوليو "الجولة الرابعة":





مباراتان من 2 فجرًا حتى 5:30 فجرًا.





مباراتان من 9:15 صباحًا حتى 12:45 ظهرًا.





مباراتان من 1:30 ظهرًا حتى 4 عصرًا.





يوم 1 أغسطس "الجولة الخامسة":





مباراتان من 2 فجرًا حتى 5:30 فجرًا.





مباراتان من 9:15 صباحًا حتى 12:45 ظهرًا.





مباراتان من 1:30 ظهرًا حتى 4 عصرًا.





يوم 3 أغسطس "دور الثمانية":





المباراة الأولى 2:30 فجرًا.





المباراة الثانية 6:15 صباحًا.





المباراة الثالثة 10 صباحًا.





المباراة الرابعة 1:45 ظهرًا.





يوم 5 أغسطس "الدور قبل النهائي".





المباراة الأولى 10 صباحًا.





المباراة الثانية 2 ظهرًا.





يوم 7 أغسطس:





مباراة المركز الثالث 10 صباحًا.





المباراة النهائية 2 ظهرًا.



