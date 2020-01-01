عاجل - الكشف عن مواعيد منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021

كشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" عبر موقعها الرسمي عن المواعيد الجديدة لمنافسات كرة اليد بعد التعديلات النهائية التي طرأت على مواعيد المنافسات عقب تأجيل البطولة لتقام في يوليو 2021 بدلًا من الشهر الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وتأهل منتخب مصر لكرة اليد للمشاركة في دورة الأعاب الأولمبية (طوكيو 2021)، بعدما توج بلقب بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في تونس منذ عدة أشهر، وسوف يشارك في الأولمبياد المقبل بعدما تقرر انطلاق المنافسات في يوليو القادم.





وسيتم إجراء قرعة البطولة قبل 3 أشهر موعد إنطلاق منافسات البطولة وفقًا للوائح الإتحاد الدولي لكرة اليد.





وإليكم مواعيد منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2021):





22 يوليو (الجولة الأولي)





مباراتان (9:30 صباحًا - 2:30 عصرًا) - ستاد سابارو دوم

مباراتان (10:00 صباحًا - 3:00 عصرًا) - ستاد طوكيو

مباراتان (10:00 صباحًا - 3:00 عصرًا) - ستاد كاشيما

مباراتان (10:30 صباحًا - 3:30 عصرًا) - ستاد يوكوهاما





25 يوليو (الجولة الثانية)





مباراتان (9:30 صباحًا - 2:30 عصرًا) - ستاد سابارو دوم

مباراتان (10:00 صباحًا - 3:00 عصرًا) - ستاد كاشيما

مباراتان (10:00 صباحًا - 3:00 عصرًا) - ستاد سايتاما

مباراتان (10:30 صباحًا - 3:30 عصرًا) - ستاد يوكوهاما





28 يوليو (الجولة الثالثة)





مباراتان (10:00صباحًا - 3:00عصرًا) - ستاد سابارو دوم

مباراتان (10:00 صباحًا - 3:00 عصرًا) - ستاد مياجي

مباراتان (10:30 صباحًا - 3:30 عصرًا) - ستاد سايتاما

مباراتان (10:30 صباحًا - 3:30 عصرًا) - ستاد يوكوهاما





31 يوليو (دور الثمانية)





مباراة (العاشرة صباحًا) - ستاد مياجي

مباراة (الحادية عشر صباحًا) - ستاد كاشيما

مباراة (الثانية عشر ظهرًا) - ستاد سايتاما

مباراة (الواحدة ظهرًا) - ستاد يوكوهاما





3 أغسطس (نصف النهائي)





مباراة (العاشرة صباحًا) - ستاد كاشيما

مباراة (الواحدة ظهرًا) - ستاد سايتاما





6 أغسطس (تحديد المركز الثالث)





(الواحدة ظهرًا) - ستاد سايتاما





7 أغسطس (النهائي)





(الواحدة والنصف ظهرًا) - ستاد يوكوهاما



