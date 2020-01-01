فايلر يطرد نجم جديد خارج أسوار الأهلي

السبت 18/يوليه/2020 - 10:31 م
فايلر
فايلر
محمد الدمتناوي

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تسويق النجم الأنجولي جيرالدو دا كوستا، خلال الفترة المقبلة.

جاء قرار فايلر بالاستغناء عن جيرالدو، بسبب عدم قناعاته باللاعب، بالإضافة إلى الاستفادة بمكانه فى القائمة وضم لاعب أجنبى بدلًا منه خلال الميركاتو الصيفي.

وتحاول لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، إقناع جيرالدو دا كوستا، بالموافقة على العروض المقدمة إليه والرحيل عن القلعة الحمراء، بعد تقلص فرصة اللاعب في المشاركة خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، وافق فايلر على رحيل أحمد الشيخ، على سبيل الإعارة من أجل الاستفادة من رحيل اللاعب ماديا أو وضعه كصفقة تبادلية فى إحدى الصفقات التي يسعى المارد الأحمر للتعاقد معها.

وكان الأهلي قد تعاقد مع طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب لمدة خمس مواسم، في أولى صفقات المارد الأحمر الصيفية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فايلر جيرالدو الأهلي أخبار الأاهلي

أخبار تهمك

فايلر يطرد نجم جديد خارج أسوار الأهلي

منذ 34 دقيقة

3 شروط نارية من الإسماعيلي للموافقة على انتقال المحمدي للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رمضان صبحي يكشف مفاجأة بشأن انتقاله للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ يوم

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بشري سارة من الرئيس "السيسي" لأصحاب المعاشات قبل عيد الأضحي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

التفاصيل الكاملة لبلاغ الفنانة شيما ضد نجم الأهلي والزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح مهم من التعليم بشأن موعد ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد.. الفجر يكشف تفاصيل عقد النقاز مع الزمالك

منذ 34 دقيقة

قرار نهائي.. الأهلي يحسم موقف صالح جمعة من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقدم عرضًا خرافيًا لحسم الصفقة الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

عاجل.. الصفاقسي التونسي يطلب ضم نجم الأهلي

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 27 مارس: التضحية بـ3 لاعبين من أجل ضم الهداف.. صفقة تبادلية كبرى مع بيراميدز.. الأهلي يقترب من ضم خليفة محمد صلاح

فايلر يطلب تسويق نجم الأهلي تمهيدا لرحيله

جيرالدو يصدم الأهلي بشأن مستقبله مع الفريق

فايلر يستغني عن نجم الأهلي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:10 م

عاجل.. بيان جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 698 إصابة و63 حالة وفاة

فايلر يطرد نجم جديد خارج أسوار الأهلي

10:31 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود موجة جديدة من الفيروس (فيديو)

08:18 م

انفراد.. الفجر يكشف تفاصيل عقد النقاز مع الزمالك

10:31 م

عاجل - الأهلي يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق

09:31 م

مقالات وكتاب

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

اليوم.. انطلاق امتحانات طلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة في كليات الإعلام والصيدلة والطفولة المبكرة

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة