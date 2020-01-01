دعم مستشفى الغردقة العام بأحدث جهاز أشعة ماموجرام لفحص أورام الثدي

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أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن دعم مستشفى الغردقة العام بجهاز أشعة ماموجرام (جهاز أشعة لفحص الثدي) للكشف المبكر عن أورام الثدي وهو الجهاز الأول من نوعه بمستشفيات محافظة البحر الأحمر سواء حكومى أو خاص بقيمة 2مليون و610الف جنية وهو جهاز المانى الصنع يعمل بتقنية مستقبلات الأشعة الديجيتال مع خاصية 3Dثلاثية الأبعاد‘ دعما من وزارة الصحة الى مستشفى الغردقة العام.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، يعد أول جهاز من نوعه بمستشفيات صحة البحرالأحمر، ويأتى ذلك من حرص وزيرة الصحة على إمداد مستشفيات محافظة البحر الأحمر بجميع الأجهزة والتقنيات الحديثة واستخدام الجهاز في البرنامج القومى لصحة المرأة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".