نبيلة عبيد تستعيد ذكريات الماضي بصورة في شبابها

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شاركت الفنانة نبيلة عبيد صورة قديمة لها في فترة شبابها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "عبيد" تعليقا على الصورة قائله: "بحب الصورة ديه طبيعية مش كده يا مساء الورد عليكم"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "بتفكرني بفيلم الشريدة"،"صورك كلها مميزة"،"مساء سكره زيادة".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة"،بجانب الفنانة نادية الجندي، وسميحة أيوب وهالة فاخر وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من المسلسلات الرمضانية.



وتجهز الفنانة نبيلة عبيد، هذه الأيام إلى كتاب "سينما نبيلة عبيد" والذي يسرد أعمالها الفنية فقط دون التطرق إلى حياتها الشخصية.

