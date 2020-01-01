بعد اعتزاله.. أرقام وإنجازات تُزين مسيرة الأسطورة "عصام الحضري" مع الساحرة المستديرة

أعلن عصام الحضري أسطورة حراسة المرمي في الكرة المصرية اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، وذلك بعد مسيرة طويلة حقق خلالها العديد من الإنجازات والبطولات والأرقام القياسية مع الأندية التي لعب لها ومنتخب مصر، وسجل اسمه بحروف من ذهب كواحد من أعظم حراس المرمي في تاريخ إفريقيا.





عصام الحضري من مواليد 15 يناير لعام 1973 ، بدأ مشواره مع الساحرة المستديرة في مركز شباب الركابية في مسقط رأسه بمحافظة دمياط، ثم انتقل لنادي دمياط في دوري الدرجة الثانية عام 1993، وساهم في تأهل فريقه للدوري الممتاز، وأثبت موهبة كبيرة في حراسة المرمي لفت إليه أنظار كبار الأندية ومنها الأهلي.





انتقل "الحضري" لصفوف النادي الأهلي عام 1996 ليكون الحارس البديل للعملاق أحمد شوبير حارس الأحمر وقتها، ولم يمنعه عدم مشاركته في المباريات من الاجتهاد والتركيز في التدريبات ينتظر الفرصة وعندما حصل علي الفرصة لم يفقدها وظل الحارس الأول بالقلعة الحمراء سنوات طويلة وحقق معه العديد من البطولات.





كل ما قدمه عصام الحضري خلال مشواره بالملاعب:

لعب حارس منتخب مصر السابق مع الأهلي 418 مباراة في مختلف البطولات، وهو ثالث أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات بتاريخ القلعة الحمراء، بعد حسام عاشور 511 مباراة، وهادي خشبة 444 مباراة.





سجل "الحضري" هدف تاريخي خلال مشواره مع النادي الأهلي في مرمي كايزر تشيفيز في كأس السوبر الإفريقي عام 2002، وسدد كرة طولية من أمام مرماه سقطت في شباك الفريق المنافس مستغلا خروج الحارس من مرماه، ولا يزال هذا الهدف عالقًا في أذهان الجماهير الحمراء حتي الآن.





توج الحارس العملاق بـ 24 لقبًا خلال مسيرته مع المارد الأحمر (7 دوري ممتاز، 4 كأس مصر، 4 سوبر مصري، 3 دوري أبطال إفريقيا، 3 سوبر إفريقي، 2 سوبر عربي، 1 بطولة عربية).





ارتكب "السد العالي" الخطأ الأكبر في مسيرته الكروية بالهروب من النادي الأهلي إلي سيون السويسري عقب بطولة أمم إفريقيا عام 2008 وهو الخطأ الذي أعلن ندمه عليه فيما بعد، وشارك مع سيون في 37 مباراة، حافظ على مرماه في 8 مباراة، واستقبلت شباكه 57 هدفًا، وحصل على 5 إنذارات، وبطاقة وحيدة باللون الأحمر، وتوج مع الفريق بكأس سويسرا 2009.





عاد الحضري لمصر في صيف 2009 وانتقل لصفوف الإسماعيلي ولعب معه موسم واحد، وشارك في 26 مباراة (20 بالدوري – 4 بكأس مصر – 2 في دوري الأبطال)، استقبلت شباكه 18 هدف، وحقق 13 كلين شيت خلال مشواره مع الدراويش.





انتقل حارس الفراعنة السابق بشكل مفاجئ لنادي الزمالك 2010 – 2011، ولكنها كانت تجربة مخيبة بالنسبة له، حيث شارك معه في 4 مباريات فقط، واستقبلت مرماه 7 أهداف، وحقق كلين شيت في مباراة وحيدة، رحل بعدها للمريخ السوداني.





تألق "الحضري" مع المريخ السوداني في الفترة من 2011 لـ2012، وقدم مستويات طيبة رفقة الفريق، ونجح في التتويج معه بـ3 بطولات (الدوري السوداني – 2 كأس السودان)، وبعدها قرر العودة مجددًا لمصر بعد خلافات مع إدارة النادي.





انتقل اللاعب إلي نادي الإتحاد السكندري في يناير 2012 معارًا من المريخ السوداني، ولكنه لم يخوض سوي مباراة وحيدة مع زعيم الثغر، وبعد انتهاء إعارته عاد للسودان مجددًا واستمر مع الفريق 6 أشهر قبل بيعه بشكل نهائي لنادي وادي دجلة والذي لعب معه 18 مباراة، استقبلت شباكه 20 هدفا، وحقق 5 "كلين شيت".





بعد رحيله عن دجلة عاد للإسماعيلي مرة أخري موسم 2014 / 2015، ولعب معه 40 مباراة، استقبلت شباكه 32 هدفًا، وحقق 17 "كلين شيت"، .





انتقل "الحضري" مجددًا لنادي وادي دجلة موسم 2015 / 2016، ولعب معه موسمين، شارك في 57 مباراة، واستقبلت شباكه 56 هدفًا، وحقق 24 "كلين شيت"، وحصل على 5 إنذارات، وبطاقة حمراء وحيدة.





اتجه عصام الحضري إلي السعودية في موسم 2017 / 2018 وخاض تجربة احترافية ضمن صفوف فريق التعاون السعودي، وشارك معه في 27 مباراة، وسجل هدف، واستقبلت مرماه 36 هدفًا، وحقق 6 "كلين شيت".





بعد عودته من السعودية، انتقل للمرة الثالثة لنادي الإسماعيلي موسم 2018 / 2019، وشارك معه في 15 مباراة، واستقبلت شباكه 17 هدفًا، وحقق 6 "كلين شيت"، وبعدها رحل لنجوم المستقبل في آخر محطاته الكروية مطلع الموسم الحالي، وشارك معه في 3 مباريات فقط، واستقبلت مرماه 5 أهداف.





أرقام "السد العالي" مع منتخب مصر:

خاض "الحضري" 157 مباراة دولية مع منتخب مصر وحقق مع الفراعنة 5 بطولات (4 كأس الأمم الإفريقية، لقب دورة الألعاب الإفريقية 1995، لقب دورة الألعاب العربية 2007).





ويعد الحضري أكبر لاعب يشارك في مباراة دولية مع منتخب مصر في التاريخ وأكبر لاعب يشارك في تاريخ بطولة كأس العالم وذلك في مباراة مصر والسعودية في مونديال 2018 وعمره كان (45 عامًا و5 أشهر و11 يومًا)، ونجح في التصدي لركلة جزاء وقتها.





كما أن "الحضري" أكبر لاعب يشارك في تاريخ بطولة أمم إفريقيا، وكانت أمام الكاميرون في نسخة 2017 وعمره كان (44 عامًا و22 يومًا).





وحصل السد العالي على العديد من الجوائز الفردية خلال مسيرته الكروية منها جائزة أفضل حارس بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات أعوام 2001، 2005 و2006، ولقب أفضل حارس مرمى بكأس أمم أفريقيا من الكاف في 3 نسخ متتالية 2006، 2008 و2010.