بالبنوك والمتاجر.. فرنسا تفرض وضع الكمامة اعتبارا من 20 يوليو

السبت 18/يوليه/2020 - 09:23 م
بوابة الفجر

قال أوليفييه فيران، وزير الصحة الفرنسى، اليوم السبت، إنه سيتم فرض وضع الكمامة فى الأماكن العامة المغلقة، بينها البنوك والمتاجر والأسواق المغلقة اعتبارا من 20 يوليو، وهذا القرار يإتي ضمن إطار الجهود التى تهدف لكبح موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا فى أنحاء البلاد.

 

وسرعت الحكومة الفرنسية خططها لجعل وضع الكمامة إجباريا بعد أن أظهرت سلسلة من المؤشرات إلى أن الفيروس قد يتسارع انتشاره، خاصة فى مناطق غرب وجنوب فرنسا التى لم يتفش فيها الفيروس نسبيًا خلال ذروة انتشاره بين مارس ومايو.

 

وقال فيران على "تويتر":  اعتبارا من يوم الاثنين، سيكون وضع الكمامة إجباريا فى الأماكن المغلقة، وهذا يشمل المتاجر والمباني المفتوحة للجمهور، والأسواق المغلقة والبنوك“.

 

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 14,278 مليون إصابة، بينهم أكثر من 601 ألف حالة وفاة، وأكثر من 8,530 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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