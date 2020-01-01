مكرم أحمد يطالب بالالتفاف خلف القيادة للدفاع عن وحدة مصر وليبيا (فيديو)

السبت 18/يوليه/2020 - 09:01 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
هدى عبدالرازق
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إنه بحالة صحية جيدة، وأنه يشعر أن الوعكة الصحية التي أصابته تقترب من نهايتها.

وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، على المصريين أن يتكاتفوا ويلتفوا حول قيادة الرئيس السيسي دفاعًا عن وحدة مصر وليبيا، ومحاولة العدوان على مقدرات الشعب الليبي، وأن يتكاتفوا ليكونوا جبهة واحدة في وجه العدوان التركي الواضح المُبيت، متوقعًا أن تخيب مخططات اردوغان لكونه يقف عكس التاريخ.

وتابع، أن اردوغان يدافع عن الإخوان ولا يتمنى السلامة والامن لمصر، ويحاول أن يعبث بأمن مصر القومي، وطموحاته ومشاكله أكبر من إمكانياته، وقصته بأكملها محكوم عليها بالفشل.

وتابع، أن العلاقة بين مصر وليبيا تاريخيه، ومصر ليس لها مطمع في ليبيا سوى استقرارها وصيانة امنها، والسيسي كان واضحًا عندما أكد أن أمن ليبيا من أمن مصر. 
تفاصيل لقاء السيسي مع قبائل وأعيان ليبيا

وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأوضح الرئيس المصري، أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.

وشدد على أن الجيش المصري إذا تدخل في الحرب الدائرة في ليبيا، فإنه سيحسم الأوضاع عسكريا بشكل سريع وحاسم، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن القوات المسلحة المصرية لن تدخل ليبيا إلا بطلب من أهلها، وستخرج منها بـ"أمر" من أهلها.

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.

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