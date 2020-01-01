أوس أوس يعبر عن حزنه عقب فقدانه لنجله

السبت 18/يوليه/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شارك الفنان أوس أوس، صورة من أحدث جلسات تصوير له،وظهر على وجهه ملامح الحزن والأسى وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت أوس أوس تعليقا على الصورة أحد أقوال صلاح جاهين قائلا: "يأسك وصبرك بين ايديك وانت حر، تيأس ما تيأس الحياة راح تمر. انا دُقت من دة ومن دة وعجبي لقيت الصبر مُر وبرضه اليأس مُر صلاح چاهين".

وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "وحشتنا أوي"،"الله يصبركم يارب وجعله الله شفيع لوالديه".

يذكر أن الفنان أوس أوس، عانى في الفترة الأخيرة، بسبب وفاة ابنه حيث تركه والديه على السرير واستيقظا تفاجئو بأنه توفى وقام بتأدية واجب العزاء به عدد من الفنانين أبرزهم أشرف عبد الباقي وعلي ربيع وجميع نجوم مسرح مصر.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أوس أوس، مشاركته في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "2 في الصندوق"،وحقق نجاحا كبيرا بجنب الفنان حمدي الميرغني منافسا لعدد من الأعمال.
أوس أوس يعبر عن حزنه عقب فقدانه لنجله
أوس أوس يعبر عن حزنه عقب فقدانه لنجله

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