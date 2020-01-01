إيطاليا تسجل 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 18/يوليه/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر

أعلن وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلد إلى 244216.

 

 وأفادت الصحة الإيطالية، تسجيل أعلى معدل للوفيات منذ نحو أسبوع، لترصد 14 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات بالفيروس بجميع أنحاء البلد إلى 35042 شخصًا.

 

وجاء في النشرة الصحافية اليومية بشأن تطورات الوضع الصحي في البلاد، أنه "مقارنة بيوم أمس، ازداد عدد الإصابات بفيروس كورونا ليصل إلى 244216 بشكل إجمالي، في حين ارتفع إجمالي عدد الضحايا إلى 35042 شخصا".

 

وقالت الصحة الإيطالية يوم الجمعة إنها سجلت 11 حالة وفاة، و233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد.

 

وكانت السلطات قد مددت حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل، كل التدابير والقيود الوقائية السارية حاليا، من فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، ومراعاة التباعد الاجتماعي، والتقيد بقواعد النظافة الشخصية وخاصة غسل اليدين.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 14,278 مليون إصابة، بينهم أكثر من 601 ألف حالة وفاة، وأكثر من 8,530 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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