عقب تعرضه لأزمة صحية.. أصالة ونوال الزغبي يدعون لأمير الكويت

السبت 18/يوليه/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر
مي مرسي
قامت الفنانة السورية أصالة نصرى، والمطربة الكويتية نوال، بالدعاء للأمير الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصبح، وذلك عقب دخوله المتستشفى صباح اليوم ليجري بعض الفحوصات الطبية.


وعبرت أصالة، عن حزنها بسبب ذلك، من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائله: " نرجو من الله عزّ وجلّ أنّ يُنعم على الوالد الغالى أمير الإنسانية.. الأمير الإنسان الشيخ صباح الأحمد الصباح، بتمام الصحة والعافية وطول العمر".


وقالت الفنانة الكويتية نوال، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائله: "اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية واحفظه من كل شر".


وكان الديوان الأميرى فى الكويت، أعلن اليوم السبت، دخول أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

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