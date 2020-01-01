أجمل رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحي 2020.. عبارات تهنئة للأصدقاء والأحباء





أياما قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2020، ويستعد المسلمين في جميع بقاع الأرض، للاحتفال بعيد الأضحى عن طريق شراء الأضاحي لذبحها بعد صلاة العيد وتوزيع لحومها على الفقراء والمحتاجين والأهل والأصدقاء اقتداء بسيدنا ابراهيم علية السلام.





ويبحث المسلمين عن أجمل رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحي 2020، وعن عبارات تهنئة للأصدقاء والأحباء، ليشاركوهم فرحتهم في عيد الأضحى 2020، نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في العالم وأصبح الاحتفال بين الأصدقاء مقتصر على تبادل التهاني وعبارات التهنئة والرسائل المبهحة في العيد.





وفي عام 2020 تختلف طريقة التهاني بالعيد بعض الشئ في ظل الظروف الراهنة؛ لذا يبحث الأشخاص عن كلمات معبرة عن الاحتفال بعيد الأضحى ليقمون بإرسالها كرسائل تهنئة للأصدقاء ومن تلك الرسائل الأتي:-





- بمشاعر تُلامس عنان السماء حباً و وداً وإحتراماً وتقديراً أهنئك بحلول عيد الاضحى المبارك.





- كل عام وانت بخير صديقي بمناسبة عيد الاضحي ينعاد عليك بصحة وسلامة.





- كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك ازف لكم اجمل التحايا والتبريكات صديقي العزيز.





- أهنيك يا “صديقي” بمناسبة عيد الأضحى المبارك عيدك مبارك وكل عام وأنت بخير مِن العائدين والفائزين تقبل الله منا و منكم.





- تهنئة من القلب بمناسبة عيد الاضحى المبارك كل عام وأنت يا “الاسم” بخير.





- تقف الكلمات عاجزة كيف تهنئك صديقي العزيز والغالي على قلبي بعيد الاضحى سائلاً المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وعيد سعيد.





- صديقي الغالي كل عام وانت بخير واسأل من الله أن يتقبل طاعتك وصيامك وقيامك وأن يجعل العيد لك كُله فرح وسرور.





- بمناسبة عيد الاضحى أتمنى لك سعادة أبدية لا تنتهي يا أوفى شخص وصداقة أبدية لاتنهي وكل عام وانت بخير.