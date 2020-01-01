الزراعة: إدخال التكنولوجيا الحديثة في مزارع الإنتاج الحيواني

قال مصطفى صياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، إنه تم تطوير ورفع كفاءة مزارع وزارة الزراعة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.





وأضاف "صياد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قام اليوم السبت بافتتاح 6 مزارع للإنتاج الحيواني، تضم نحو 6000 رأس ماشية وتوفر 300 فرصة عمل للشباب.





وأشار إلى أن الخطة الثانية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تطوير 51 مزرعة، ويتم العمل بشكل مستمر على الانتهاء منها بهدف سد الفجوة من اللحوم.





وكشف مصطفى صياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، أن 6 مزارع التي تم افتتاحها اليوم بعد تطويرها من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة مع منح كل شاب في المشروع 20 رأس ماشية بقروض بفائدة 5%.





وأكد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه على إدارة أصول الدولة بالكامل وتشغيلها بكفاءة عالية وهو ما تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حاليا عبر تطوير ورف كفاءة مزارع الوزارة بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.





اقرأ أيضًا.. وزير الزراعة: سعداء بتطوير 6 مزارع إنتاج حيواني بالتعاون مع "مصر الخير"





أكد الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة من أجل سد الفجوة من اللحوم الحمراء، قامت الوزارة بالتعاقد مع مؤسسة مصر الخير في رفع كفاءة وتشغيل وإدارة المزارع الخاصة بوزارة الزراعة.





كما أكد أن الوزارة تتابع عن قرب جميع مراحل رفع الكفاءة والتشغيل ولا تتوانى عن تذليل جميع الصعاب التي يواجهها المربين وكذلك القطاع الخاص.





وأعرب القصير، عن سعادته بهذا التعاون الذي أثمر عن رفع كفاءة 6 وتوفير فرص عمل للشباب ويأتي ذلك في إطار ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنمية وتطوير الإنتاج الحيواني في مصر وخلق فرص عمل للشباب وتشجيع صغار المربين للاتجاه إلى الاستثمار في الإنتاج الحيواني والداجني.





وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعم كافة سبل التنمية وتشجيع الاستثمارات خاصة في المجال الحيواني والتي تعد من المشروعات القومية الواعدة الواجب تضافر كل الجهود للنهوض بها نظرًا لأهميتها في إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة بمشاركة القطاع الخاص، والإستفادة بالتكنولوجيا المتطورة في تحقيق إضافة حقيقية إلى الاقتصاد القومي من خلال المنتجات التي تقوم عليها تلك المشروعات.



