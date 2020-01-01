إجراء تحاليل PCR للمسافرين بمستشفى سموحة الجامعي في الإسكندرية (صور)

السبت 18/يوليه/2020 - 07:10 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
تفقد الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، يرافقه الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل نبيل عبد السلام عميد كلية الطب، والدكتور تامر عبد الله المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وحدة تحاليل كورونا Drive through PCR. COVID-19 وذلك بالمستشفى الرئيسى الجامعى بسموحة، تمهيدًا لافتتاحها للجمهور قريبًا.

وأشار رئيس الجامعة أن إنشاء هذه الوحدة بإدارة المستشفيات الجامعية يأتي إيمانًا من الجامعة بدورها فى خدمة المجتمع، وضرورة مساندة الجهود والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن المعمل سيسهم فى تلبية إحتياجات المواطنين وأخذ المسحات من المواطنين الذين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد والمسافرين، كما وجه رئيس الجامعة بسرعة إصدار النتائج والتيسير على المواطنين من محافظة الإسكندرية والمحافظات الاخرى.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى اليوم.
 
وأوضحت وزارة الصحة فى بيان اليوم، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.
 
وقالت الوزارة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وذكرت الوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
إجراء تحاليل PCR للمسافرين بمستشفى سموحة الجامعي في الإسكندرية (صور)
إجراء تحاليل PCR للمسافرين بمستشفى سموحة الجامعي في الإسكندرية (صور)
إجراء تحاليل PCR للمسافرين بمستشفى سموحة الجامعي في الإسكندرية (صور)
إجراء تحاليل PCR للمسافرين بمستشفى سموحة الجامعي في الإسكندرية (صور)
إجراء تحاليل PCR للمسافرين بمستشفى سموحة الجامعي في الإسكندرية (صور)
إجراء تحاليل PCR للمسافرين بمستشفى سموحة الجامعي في الإسكندرية (صور)
إجراء تحاليل PCR للمسافرين بمستشفى سموحة الجامعي في الإسكندرية (صور)
إجراء تحاليل PCR للمسافرين بمستشفى سموحة الجامعي في الإسكندرية (صور)

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