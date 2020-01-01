القبائل الليبية: السيسي يعي الطبيعة الجغرافية جيدا (فيديو)

أكد محمد المصباحي، رئيس الديون الأعلى لمجلس مشايخ القبائل الليبية، على العلاقات وروابط الصلة بين الشعبين المصري والليبي ممتدة عبر التاريخ، مشيرًا إلى أن مشايخ القبائل الليبية حرصت على القدوم إلى مصر لتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ولتأكيد طلب تفويض البرلمان الليبي للقوات المسلحة المصرية بالتدخل في ليبيا لصد العدوان الليبي.

وقال المصباحي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "اليوم": "إن لقاء الرئيس السيسي بالقبائل الليبية لقاء تفرضه أواصر الجيرة والأخوة والمصير المشترك ما بين الشعب المصري والليبي، والرئيس تفضل بمبادرة لحل مشكلة ليبيا ولكن العدوان التركي رفض أن يقبل بهذا فكان لقاء سيدي بارني الذي أكد فيه الرئيس على التخلص من العدوان الجاسم على الأرض".





وتابع: "من يحاول التقليل من القبائل الليبية المشاركة في لقاء الرئيس السيسي أو أنها غير مؤثرة على أرض الواقع مخطئ، وقبائل من الشرق والغرب والجنوب كانت ممثلة في لقاء الرئيس السيسي الأخير، وهذه القبائل لها تأثير في كبير، وعملت جماعة الإخوان في ليبيا على تفتيتها حتى يتسنى لهم السيطرة على مرافق الدولة، والرئيس السيسي يعي جيدًا التركيبة السكانية في ليبيا بأنها تركيبة قبلية".





تفاصيل لقاء السيسي مع قبائل وأعيان ليبيا





وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.





وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.





وأوضح الرئيس المصري، أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.





وشدد على أن الجيش المصري إذا تدخل في الحرب الدائرة في ليبيا، فإنه سيحسم الأوضاع عسكريا بشكل سريع وحاسم، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن القوات المسلحة المصرية لن تدخل ليبيا إلا بطلب من أهلها، وستخرج منها بـ"أمر" من أهلها.



