للأمهات المصابات بكورونا.. طريقة الرضاعة الآمنة لطفلك

قدمت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح وضوابط للأمهات المصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال فترة الرضاعة لحماية أطفالهن من إنتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.





وجاءت هذه النصائح، إجابة من الوزارة على أسئلة عدة أمهات مصابات بكوفيد 19 ويقمن بإرضاع أطفالهن لضمان سلامة الأطفال وتقديم رضاعة طبيعية لأطفالهن بشكل آمن ومطمئن.





وترصد بوابة "الفجر" الضوابط التي وضعتها وزارة الصحة والسكان للأمهات المُصابة بكورونا خلال الرضاعة بهدف رضاعة طبيعية آمنة، في النقاط التالية:





1- التزام الأم المُصابة بكوفيد 19 بإرتداء الكمامة الطبية أو القطنية عندما تقترب من طفلها.





2- يجب أن تتخلص الأم المصابة بكوفيد 19 من الكمامة الطبية بعد أن تستخدمها وتلقيها في سلة المهملات مباشرة وبالنسبة للكمامة القطنية فيجب أن تقوم الأم بغسلها بعد استخدامها مباشرة.





3- التزام الأم المُصابة بكوفيد 19 على غسل يديها بالماء والصابون أو فركهما بالكحول وذلك قبل لمس طفلها وبعد لمسه.





4- يجب على الأم المُصابة بكوفيد 19 عند السُعال أو العطس أن تقوم بتغطية فمها وأنفها بثني المِرفق أو بمنديل ورقي وبعدها يجب أن تتخلص من المنديل على الفور وتُلقيه في سلة المهملات.





5- يجب أن تقوم الأم بعمليات تعقيم وتنظيف وتطهيربصفة مستمرة لأي أسطح تلمسها.









الوضع الوبائي في مصر:





بحسب أحدث إحصائيات وزارة الصحة والسكان أن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وخروج المرضى من مستشفيات العزل بلغت 31.5% ويعتبر هذا لأول مرة منذ بداية وباء كورونا بينما بلغت نسبة الوفيات 4.8%.



