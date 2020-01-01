وفاء عامر تستعيد ذكرياتها مع الراحلة رجاء الجداوي

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تحرص الفنانة وفاء عامر التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت وفاء عامر عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، جمعتها بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وعلقت قائلة" حبيبتي الله يرحمها.. كانت نعم الام والصديقة ... وأجمل فنانة... رحلت لكنها ستظل في القلوب

الفنانة الرائعة رجاء الجداوي".



يذكر أن وفاء عامر انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6".



وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. فيلم "شريط 6" بطولة : "خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.



فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي، خالد أنور، نانسي صلاح، أحمد خالد صالح، وائل عبدالعزيز، محمد علي رزق"، وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.