مساعدات الامارات الطبية تصل لأكثر من مليون طبيب حول العالم

السبت 18/يوليه/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر

منذ بداية أزمة «كورونا»، ودولة الإمارات تقدم نموذجاً تاريخياً في المبادرات الإنسانية التي أطلقتها القيادة الرشيدة لدعم ومساندة الدول الأخرى التي تعاني من جائحة كورونا.

 

وكانت دولة الإمارات قد أطلقت جسراً جوياً دولياً لتوفير خط للإمدادات الصحية والإنسانية، ويمثل هذا الجسر الجوي مساهمة كبرى في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العالمية لمكافحة الجائحة.

 

ووجه ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي الشكر للإمارات قائلاً: «شكراً للصديق العزيز محمد بن زايد.. إن دولة الإمارات العربية تواصل التقدم في مكافحة فيروس COVID-19 والجوع في جميع أنحاء العالم».

 

ما تقدمه دولة الإمارات سيسجله التاريخ بأحرف من نور في صفحاته الخالدة، مكللة بالإشادات وشهادات التقدير التي تلقتها من العديد من قادة الدول والجهات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية التي أشادت بجهود الإمارات وقيادتها في التصدي لوباء كورونا.

 

وقدمت دولة الإمارات، أكثر من 1087 طنا من المساعدات لأكثر من 73 دولة، استفاد منها نحو مليون من العاملين في المجال الطبي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المارات

أخبار تهمك

قرار جديد من الخطيب بشأن نجم الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 4 ساعات

شركة تسويق تمنح الأهلي عرض خرافي لرحيل نجمه والإدارة تتحفظ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الاتحاد الدولي يصدر قراره في قضية الأهلي ضد النجم الساحلي وكوليبالي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. ننشر موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على مصير مهنة السايس بعد التصديق على قانون انتظار المركبات

منذ ساعة و 9 دقيقة

هدف الأهلي.. الزمالك يخطط لخطف نجم منتخب مصر

منذ 34 دقيقة

بعد قرار رحيله.. الأهلي يعود من جديد لمحاولة شراء نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ يوم

ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي يجتمع مع وزير الداخلية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حركة تنقلات وترقيات الشرطة بجميع المحافظات

منذ حوالي 3 ساعات

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

التطورات الجديدة في مفاوضات الأهلي لضم موليكا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بشرى سارة بشأن علاج كورونا المنتظر وتأثيره على المصابين

منذ حوالي 10 ساعات

البابا تواضروس يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

"الغذاء العالمي" يشيد بجهود الإمارات لمواجهة فيروس كورونا

صحيفة: الإمارات أقامت جسوراً إنسانية مع مختلف دول العالم لمكافحة كورونا

صحيفة تشيد بدور الإمارات في مساندة الدول التي تعاني من "كورونا"

الإمارات وأفريقيا.. تعاون مكثف وجسر طبي جوي لمواجهة كورونا

إمارات الخير تنير القارة السمراء بمساعداتها الإنسانية لمواجهة كورونا

"الأغذية العالمي" يثمن دور الإمارات في دعم البلدان المتضررة من كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:32 م

البابا تواضروس يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

02:06 م

عاجل - الاتحاد الدولي يصدر قراره في قضية الأهلي ضد النجم الساحلي وكوليبالي

05:54 م

ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

04:30 م

هدف الأهلي.. الزمالك يخطط لخطف نجم منتخب مصر

06:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة