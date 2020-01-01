عنوان الخير والإنسانية.. صحيفة: 80% من مساعدات «كورونا» للعالم تنطلق من الإمارات

السبت 18/يوليه/2020 - 05:49 م
بوابة الفجر

مع كثرة التحولات الإقليمية والدولية والمتغيرات الاقتصادية والصراعات والكوارث الإنسانية التي يشهدها العالم، نجد الإمارات دائماً حاضرة بتقديم العون والمشورة وإغاثة المنكوبين، حيث أن 80% من مساعدات «كورونا» للعالم تنطلق من الإمارات، وهي تعتبر عنواناً للخير والإنسانية، وتحظى مبادراتها بتقدير وإشادة عالمية.

 

حنكة الدبلوماسية الإماراتية الكبيرة في فهم لغة وآليات حسم الصراعات، واستيعاب أن الخلافات يمكن أن تحل وتحسم من خلال الحوار والتفاهم، تجعل أنظار شعوب المنطقة تضع آمالها في ترسيخ السلام.

 

جاء ذلك وفقا للبيان اليوم تحت افتتاحية بعنوان دبلوماسية السلام نهج إماراتي أصيل.  وقد جاء ذلك من حكمة نهجها وصميم مرتكزاتها تغليب الحوار في حل المشكلات، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتعظيم قيم ومبادئ الأمن والسلم والاستقرار في العالم، وحق الشعوب في الحفاظ على سيادتها.

 

الإمارات تعتبر السلام ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية المستدامة، فقد رسخت معاني الوحدة العربية ودعمت المجتمع العربي والإسلامي اقتصادياً، ونصرت قضاياه سياسياً، فهي جلية تجاه موقفها المدافع عن الأمة والمناصر لقضاياها، فهي لم تدّخر أي جهد في العمل على بسط حل سياسي في اليمن، كما أنها من الداعين إلى ضرورة اتفاق الفرقاء السياسيين في ليبيا على حل سياسي في البلاد لمواجهة التدخلات الخارجية.

 

فالحضور السياسي الإماراتي في العالم يؤكد الدور الفاعل والمؤثر في السياسة الدولية بشكل واضح، وهو ما يشهد له الجميع، فالدولة تنتهج سياسة خارجية متزنة، السلام مكونها والحوار منبعها، ببذل الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في العالم، فما يكون نابعاً من القلب ومؤسَّساً على الإخلاص وصدق التوجه يلقى القبول، ويثمر نجاحات.

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