"بهذه الصورة".. كوليت بولس تشوق جمهور عاصي الحلاني لأغنيته الجديدة









وتناولت كلمات أغنية "بعشقك" الآتي: " بعشقك يالي بحضن عينيكي حسيت بالأمان ومصدقك دانتي الزيك خلصوا اصلاً من زمان"، وقد قام بطرحها إهداء لزوجته تتويج لحبهم الذي دام لسنوات.





يذكر أن آخر أعمال عاصي الحلاني، طرحه لأغنية "بعشقك" وهي باللهجة المصرية وتحمل الطابع الرومانسي، وهي من كلمات ايهاب عبد العظيم وألحان محمد عبيه وتوزيع طوني سابا.





وتم تصوير كليب "بعشقك" في منزل عاصي، وضم الكليب أجواء رومانسية وعائلية بين عاصي وزوجته برفقة أولادهم. يذكر أن آخر أعمال عاصي الحلاني، طرحه لأغنية "بعشقك" وهي باللهجة المصرية وتحمل الطابع الرومانسي، وهي من كلمات ايهاب عبد العظيم وألحان محمد عبيه وتوزيع طوني سابا.وتم تصوير كليب "بعشقك" في منزل عاصي، وضم الكليب أجواء رومانسية وعائلية بين عاصي وزوجته برفقة أولادهم.

نشرت كوليت بولس، زوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت كوليت، في هذه الصورة برفقة زوجها عاصي الحلاني، وقد شوقت جمهورها حيث كتبت قائله: "قريباً".وتوالت عليها العديد من التعليقات، وعلق أحد المتابعين قائلاً: "منتظرين جدًا بالتوفيق دايما".