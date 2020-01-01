الصحة العالمية تشيد بدور الإمارات في مكافحة فيروس كورونا

السبت 18/يوليه/2020 - 05:36 م
بوابة الفجر

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الإمارات أصبحت أولى الدول في الإقليم التي تدخل مرحلة التجارب السريرية للقاحات فيروس كورونا.

 

وقال المدير الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري إن هذه الخطوة مهمة، ومقدرة من قبل النظام الصحي لديها، وفقا للإمارات اليوم.

 

وقال المنظري حول تقييم المنظمة لدخول الإمارات مرحلة التجارب السريرية للقاحات كورونا، ودور الإمارات عالمياً في مواجهة المرض، وذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقدته المنظمة الخمس، حول "أنماط انتقال العدوى ومستجدات جائحة كورونا" أن تجارب الإمارات السريرية على لقاح كورونا ستعكس طبيعة سكان الإقليم، ونتائجها ستمكن من معرفة مختلف الجوانب المتعلقة باستخدام اللقاحات عالمياً.

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المارات المؤتمر الافتراضي السريرية

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