خالد الجندي: لو عاوز أجر الجهاد في سبيل الله افعل هذه الأمور (فيديو)

السبت 18/يوليه/2020 - 05:33 م
خالد الجندي
خالد الجندي
رقية جمال
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه بعد ساعات ستبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة، وعلينا الدخول في الإحرام والبعد عن القطيعة وسواد القلب والخصام، وعن كل ما يغضب الله عز وجل، لافتا إلى أن هذه الأيام هي أفضل ما طلعت فيه الشمس. 

وتابع "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "كل العبادات الطيبة أقرب الى الله في العشر الأوائل من ذي الحجة، حتى شهر رمضان وليلة القدر"، مستشهدا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وصلى، حين قال: (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله لم يرجع من ذلك بشيء).

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه لا يوجد أعظم من الجهاد في سبيل الله، لكن العشر الأوائل من ذي الحجة لا يعادلها شيئا حتى الجهاد في سبيل الله، لافتا إلى أنه من يريد أجر أعلى الجهاد والمتصدقين والتائبين والصائمين، عليه أن يعمل الصالحات في هذه الأيام المباركة.

ونظمت وزارة الأوقاف، ندوة علمية كبرى بمسجد "المدينة المنورة" بــ"فيصل" محافظة الجيزة تحت عنوان: "فضائل العشر الأول من ذي الحجة" حاضر فيها كلا من: الشيخ محمود طه الشيمي، بديوان عام وزارة الأوقاف، والشيخ صابر زايدة مدير إدارة أوقاف بولاق الدكرور، والشيخ سيد أحمد بسيوني، إمام وخطيب المسجد.

وفي بداية كلمته أكد الشيخ محمود طه الشيمي أن وزارة الأوقاف تسعى جاهدة إلى نشر الفكر الوسطي المستنير، وتحصين النشء من التغرير بهم، أو الوقوع فريسة في أيدي من يتاجرون باسم الدين، مبينًا أن العشر الأُول من ذي الحجة هي الأيام المأمولة، والليالي المرجوة، فهي أيام شريفة، وأوقات جليلة، أعلى الله (عز وجل) من شأنها، وأقسم بها في كتابه العزيز، حيث يقول سبحانه: {وَالْفَجْرِ* وَلَيَالٍ عَشْرٍ * والشفع والوتر}، والله (عز وجل) لا يقسم إلا بعظيم، فالقَسَم بها تكريما لها، وتعظيمًا لمكانتها، وتنويهًا بشأنها، فعلينا أن تنزود فيها من الأعمال الصالحة.

وفي بداية كلمته أكد الشيخ سيد أحمد بسيوني، أن العشر الأول من ذي الحجة تعد من الأيام المباركة التي يتضاعف فيها الأجر وتغفر فيها السيئات، فيستحب للمسلم أن يكثر من العمل الصالح ومن التكبير والتحميد والتهليل والذكر، قال صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، كما يستحب للمسلم أن يصوم من أيام التسع من ذي الحجة قدر استطاعته، فصومها من الأعمال المحببة إلى الله تعالى، وخاصة صيام يوم عرفة لغير الحاج فقد خص النبي (صلى الله عليه وسلم) صيامه من بين أيام العشر، حيث قال (صلى الله عليه وسلم): (صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ)، ويوم عرفة يوم من أيام الله المشهودة التي يتجلى الله (عز وجل) فيها على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لعلهم يفقهون قناة المحور خالد الجندي الجهاد في سبيل الله

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يجتمع مع وزير الداخلية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ننشر موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة

منذ حوالي 9 ساعات

التطورات الجديدة في مفاوضات الأهلي لضم موليكا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بشرى سارة بشأن علاج كورونا المنتظر وتأثيره على المصابين

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على مصير مهنة السايس بعد التصديق على قانون انتظار المركبات

منذ ساعة و 7 دقيقة

ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعتين

بعد قرار رحيله.. الأهلي يعود من جديد لمحاولة شراء نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جديد من الخطيب بشأن نجم الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ حوالي 4 ساعات

هدف الأهلي.. الزمالك يخطط لخطف نجم منتخب مصر

منذ نصف ساعة

شركة تسويق تمنح الأهلي عرض خرافي لرحيل نجمه والإدارة تتحفظ

منذ حوالي 7 ساعات

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

البابا تواضروس يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة

عاجل.. حركة تنقلات وترقيات الشرطة بجميع المحافظات

منذ حوالي 3 ساعات

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ يوم

عاجل - الاتحاد الدولي يصدر قراره في قضية الأهلي ضد النجم الساحلي وكوليبالي

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

داعية: أعمال الخير في الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من الجهاد

تعرف على فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

فضل العشر من ذي الحجة.. الصيام والأعمال المستحبة

فضل العشرة الأوائل من ذي الحجة 1440 .. الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى 1440 في مصر والسعودية

حكم صيام يوم عرفة وفضل العشر الأوائل من ذي الحجة 1440 .. "الإفتاء" تعلن موعد وقفة عرفات

ما هي الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة‎؟

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:32 م

البابا تواضروس يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

02:06 م

عاجل - الاتحاد الدولي يصدر قراره في قضية الأهلي ضد النجم الساحلي وكوليبالي

05:54 م

ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

04:30 م

هدف الأهلي.. الزمالك يخطط لخطف نجم منتخب مصر

06:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة