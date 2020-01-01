بنسبة نجاح 87%.. "التعليم" تعتمد نتيجة العينة العشوائية لمادة الرياضيات التطبيقية

السبت 18/يوليه/2020 - 04:51 م
بوابة الفجر
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، السبت، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادتي الرياضيات التطبيقية ومادة الأحياء بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول)، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع موجهي عموم المادتين ومشرفي التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر الموجهين.

وجاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الرياضيات التطبيقية، البالغ عددها (4405) ورقة، أسفرت عن نجاح (3831) طالبا/طالبة بنسبة نجاح87%.
 
وأوضح الدكتور رضا حجازي رئيس عام الامتحان، حصول (1215) طالبا/طالبة (بنسبة 31.71% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، كما حصل (828) طالبا/طالبة (بنسبة 21.61% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل (606) طلاب/طالبة (بنسبة 15.82% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
 
فضًلا عن حصول (236) طالبا/طالبة على الدرجات النهائية فى مجموع الفرعين، أما فرع الاستاتيكا فقد حصل (400) طالب/طالبة على الدرجة النهائية، بينما حصل (401) طالب/طالبة على الدرجة النهائية في فرع الديناميكا. 
 
أما بالنسبة لمادة الأحياء فقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية للمادة، والبالغ عدد أوراقها (11821) ورقة، أسفرت عن نجاح (10927) طالب/طالبة بنسبة نجاح 92.4%.
 
حيث حصل (5246) طالبا/طالبة (بنسبة 48.01% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلاً عن حصول (809) طالب/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل (2048) طالبا/طالبة (بنسبة 18.74% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل (1130) طالب/طالبة (بنسبة 10.34% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

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