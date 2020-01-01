بنسبة نجاح 92.4%.. التعليم تعتمد تصحيح عينة الأحياء للثانوية العامة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نسبة النجاح في العينة العشوائية لمادة الأحياء، حيث جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية للمادة، والبالغ عدد أوراقها (11821) ورقة، أسفرت عن نجاح (10927) طالبا/طالبة بنسبة نجاح 92.4%.





وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه حصل (5246) طالبا/طالبة (بنسبة 48.01% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلاً عن حصول (809) طالبا/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل (2048) طالبا/طالبة (بنسبة 18.74% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل (1130) طالبا/طالبة (بنسبة 10.34% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.





وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، دفعة العام الدراسي الجاري، 2019،2020 بعد خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.



