بنسبة نجاح 92.4%.. التعليم تعتمد تصحيح عينة الأحياء للثانوية العامة

السبت 18/يوليه/2020 - 04:46 م
بوابة الفجر
اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نسبة النجاح في العينة العشوائية لمادة الأحياء، حيث جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية للمادة، والبالغ عدد أوراقها (11821) ورقة، أسفرت عن نجاح (10927) طالبا/طالبة بنسبة نجاح 92.4%.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه حصل (5246) طالبا/طالبة (بنسبة 48.01% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلاً عن حصول (809) طالبا/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل (2048) طالبا/طالبة (بنسبة 18.74% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل (1130) طالبا/طالبة (بنسبة 10.34% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، دفعة العام الدراسي الجاري، 2019،2020 بعد خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.

وأدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق"، ويؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، والأحد 12 يوليو اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس، والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

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