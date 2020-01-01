من "ليبيا" لـ"سوريا".. مواقف مصرية لوقف المشروع التركي انتهت بـ"احتمالية التدخل العسكري"

السبت 18/يوليه/2020 - 03:51 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
يسعى الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان، لبسط نفوذه في المنطقة العربية، بدعم المليشيات الإرهابية بالمال والسلاح، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدحض تحركاته الخبيثة، ويحارب مشروعاته الإرهابية في المنطقة.

التدخل التركي في ليبيا 
في ظل التدخل التركي السافر، في الشأن الليبي، ومعارضة الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان، لاستنجاد ليبيا بمصر للتصدي لتلك التدخلات.

وردت مصر على تصريحات تركية اعتبرت فيها أنقرة أن "التدخل المصري في الشأن الليبي غير شرعي"، في وقت لا تزال أنقرة ترسل المرتزقة والسلاح إلى ليبيا لدعم حكومة فايز السراج في طرابلس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، هدد قبل ثلاثة أسابيع فقط، بالتدخل العسكري في ليبيا لحفظ الأمن، حيث تقوم مصر، بمناورات عسكرية كبيرة بالقرب من الحدود الليبية، ما يؤكد قدرتها من إنهاء النزاع بما يحفظ أمنها القومي.

دعم مصري لليبيا ضد أردوغان 
وتتصدى مؤسسات الدولة المصرية لتدخلات أردوغان، حيث دعم جيش حفتر بالأسلحة، كرد على التصعيد التركي بتوقيع اتفاقية بحرية بين الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج. 

ويبدو الرد المصري، كرسالة مفادها أن مصر لن تسمح لتركيا بالتواجد على الأراضي الليبية سياسيًّا أو عسكريًّا، وإذا لزم الأمر فإن الجانب المصري سيُمد حفتر بما يريد لمنع هذا. 

الرد على ادعاءات أردوغان 
وكمحاولة لتشويه الدولة المصرية، جاءت انتقادات كثيرة على لسان أردوغان، وادعاءات باطلة حول وفاة محمد مرسي، لذا قال أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية: "من المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل أردوغان، على ضوء رعايته للإرهاب في المنطقة فضلًا عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي الصديق حيث يحاول أن يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة.

وأضاف، أن تصرفات أردوغان، لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحِزبي أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية".

رعاية الإرهاب في المنطقة 
ودائمًا ما يكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهاترات أردوغان ومساعيه المشبوهة، بدعم ورعاية الإرهاب في المنطقة، حيث ذكّرت الخارجية "يبدو جليا أمام الجميع احتضان أردوغان، لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في تركيا، وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها الإرهابيين بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها.

التدخل في سوريا
وفيما يخص تدخل تركيا في سوريا، اعتبرت الخارجية، أن رعاية أردوغان للإرهاب في سوريا، أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري وتعمد استهداف الأكراد بالقمع والقتل والإبادة وهو ما يدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة والتي لا تسقط بمرور الوقت.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دعم مصري دعم ليبيا تدخل تركيا الرئيس السيسي الديكتاتور اردوغاز اخر الاخبار

أخبار تهمك

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ يوم

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. ننشر موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

منذ ساعتين و 54 دقيقة

التطورات الجديدة في مفاوضات الأهلي لضم موليكا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يجتمع مع وزير الداخلية

منذ حوالي 4 ساعات

شركة تسويق تمنح الأهلي عرض خرافي لرحيل نجمه والإدارة تتحفظ

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ يوم

بشرى سارة بشأن علاج كورونا المنتظر وتأثيره على المصابين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حركة تنقلات وترقيات الشرطة بجميع المحافظات

منذ ساعة و نصف

بعد قرار رحيله.. الأهلي يعود من جديد لمحاولة شراء نجمه

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يزف نبأ سعيد لمهاجم الأهلي بشأن مستقبله

منذ حوالي 6 ساعات

ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ نصف ساعة

نجم ليفربول يتجاهل صلاح ويختار ماني في فريق الأحلام

منذ نصف ساعة

تجديد الثقة في "صقر الصعيد".. اللواء علاء سليم مساعدًا للأمن العام

منذ 42 دقيقة

عرض ضخم وأخير من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

متحدث البرلمان الليبي عن اتفاق أنقرة مع "السراج": رقصة المذبوح قبل أن يغادر

"أردوغان يدعشن ليبيا" يتصدر تويتر .. ومغردون: "داعش أداة تركيا لإبتزاز العالم"

انتفاضة برلمانية لدعم ليبيا.. والأحزاب: نقف خلف قيادتنا وأردوغان سيدفع الثمن

أحمد موسى: حفتر صفع وجه أردوغان (فيديو)

قائد الجيش الوطني الليبي "حفتر" يصل أثينا لإجراء محادثات

الجالية الليبية المقيمة في ألمانيا تنظم مظاهرة مناهضة لأردوغان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:06 م

عاجل.. الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 18 يقترب من مستوى 700 جنيها

ليس موليكا.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

04:30 م

عاجل.. السيسي يجتمع مع وزير الداخلية

01:21 م

عاجل.. حركة تنقلات وترقيات الشرطة بجميع المحافظات

03:24 م

التطورات الجديدة في مفاوضات الأهلي لضم موليكا

04:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ثورة يوليو بالحبر السرى ملك وعشر نساء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة