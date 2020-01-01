إسرائيل تسجل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 18/يوليه/2020 - 03:02 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، عن تسجل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل يومي تشهده البلاد منذ اكتشاف الوباء المميت

 

وفي محاولة لردع تفشي الوباء، قررت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تشهد خلافات داخلية ملموسة إعادة فرض إغلاق شامل في عموم البلاد لكن في أيام عطلة نهاية الأسبوع فقط.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

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