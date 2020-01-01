تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إصداره قانون يقتضي بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، تستعد شركات المحمول لتحصيل ضريبة الدمغة من للمستخدمين لصالح الدولة بداية من الشهر الجاري.





وترصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن ضريبة الدمغة على هواتف المحمول بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 83 لسنة 2020، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.





1. تُحصل ضريبة الدمغة من المستخدمين لصالح الدولة بداية من الشهر الجاري.





2. تقوم شركات المحمول بتحصيل ضريبة الدمغة، وفقًا للقانون رقم 83 لسنة 2020، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.





3. ويخصم 67 قرشًا كرسوم ضريبة الدمغة، بدلًا من 51 قرشًا لعملاء الكارت المدفوع مقدما، بزيادة 16 قرشًا، عن السابق.





4. كما ارتفعت قيمة الضريبة بالنسبة لعملاء الفاتورة لتصبح 8 جنيهات بدلًا من 6.10 جنيه، تحصل سنويًا.





5. يتحمل المشترك قيمة الضريبة، وتحصل وتورد للدولة من خلال شركات المحمول.





6. بالنسبة لعملاء الفاتورة، تزايدت قيمة الضريبة "ثمانية جنيهات" على فاتورة المشترك مرة واحدة سنويًا.





7. أما بالنسبة لعملاء الكارت المدفوع مقدمًا.





8. ويخصم مبلغ الضريبة بواقع 67 قرشًا شهريًا بدلًا من 51 قرشًا.





9. وفي حالة عدم وجود رصيد كاف سيتم خصم المبلغ المتوافر في الرصيد مع ترحيل المتبقي لحين شحن الرصيد.





10. تورد ضريبة الدمغة، إلى مصلحة الضرائب بوزارة المالية طبقًا للقانون رقم 111 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية، (قانون ضريبة الدمغة)، وتنص المادة 99 من القانون بأن يتحمل المشترك عبء الضريبة.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.



