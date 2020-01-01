الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل.. مراجعة شاملة وأسئلة متوقعة

السبت 18/يوليه/2020 - 02:39 م
المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل
المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل.. مراجعة شاملة وأسئلة متوقعة 

من المنتظر أن يؤدي طلاب الشعبة العلمية رياضيات مادة التفاضل والتكامل غدا الأحد الموافق 19 من يوليو لعام 2020، ويبحثون من جهتهم عن المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل لمعرفة نوع الامتحان والاسئلة المتوقعة والإجابات عليها تسهيلا عليهم المنهج.

ومن حانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، أن كافة أسئلة امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة من العام الدراسي 2019/2020، ستكون من الأجزاء المُقررة على الطالب بداية من الترم الأول حتى منهج 15 مارس 2020، وهو بداية تعليق الدراسة بالمدارس لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية لمساعدة الطلاب على معرفة المناهج قبل الامتحان من خلال المراجعات النهائية التي اعتدها الوزارة نقدم لكم المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل، ومن المنتظر أن هذه الأسئلة لن يخرج عنها امتحان التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020. 

وتتكون المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل من 15 سؤال بالإجابات النموذجيه وعلى طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة علمي رياضيات متابعة توزيع الدرجات ومعرفة شكل الامتحان.

وعن توزيع درجات امتحان التفاضل والتكامل إليكم التالي:
السؤال الأول: درجة واحدة.
السؤال الثاني: درجة واحدة.
السؤال الثالث : درجة واحدة.
السؤال الرابع: درجتان.
السؤال الخامس: درجة واحدة.
السؤال السادس: درجتان.
السؤال السابع: درجة واحدة.
السؤال الثامن: ثلاث درجات.
السؤال التاسع: درجتان.
السؤال العاشر: درجة واحدة.
السؤال الحادي عشر: ثلاث درجات.
السؤال الثاني عشر: ثلاث درجات.
السؤال الثالث عشر: درجة واحدة.
السؤال الرابع عشر: درجتان.
السؤال الخامس عشر: درجة واحدة.
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل.. مراجعة شاملة وأسئلة متوقعة
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل.. مراجعة شاملة وأسئلة متوقعة
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل.. مراجعة شاملة وأسئلة متوقعة
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل.. مراجعة شاملة وأسئلة متوقعة
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل.. مراجعة شاملة وأسئلة متوقعة
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل.. مراجعة شاملة وأسئلة متوقعة
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل.. مراجعة شاملة وأسئلة متوقعة
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل.. مراجعة شاملة وأسئلة متوقعة
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل.. مراجعة شاملة وأسئلة متوقعة
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل.. مراجعة شاملة وأسئلة متوقعة
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل.. مراجعة شاملة وأسئلة متوقعة
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل.. مراجعة شاملة وأسئلة متوقعة
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل.. مراجعة شاملة وأسئلة متوقعة
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل.. مراجعة شاملة وأسئلة متوقعة
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل.. مراجعة شاملة وأسئلة متوقعة
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل.. مراجعة شاملة وأسئلة متوقعة
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل.. مراجعة شاملة وأسئلة متوقعة
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل.. مراجعة شاملة وأسئلة متوقعة

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