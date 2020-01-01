أيهما أدق لتشخيص كورونا المسحة أم الأشعة؟.. رئيس اللجنة العلمية يُجيب

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، ردًا على أيهما ادق الأشعة المقطعية أم المسحة الطبية لإثبات الإصابة بكورونا، أن هناك 3 مسميات لمصابي كورونا حالة محتملة وحالة مشتبه وحالة مؤكدة، منوهًا بأن الحالة المحتملة تعني وجود عرض يحتمل أن يكون كورونا او غير كورونا، وبعد إجراء التحاليل والأشعة المقطعية وتأكيد الإصابة بكورونا، فتصبح الحالة مشتبه إصابتها بكورونا ويجب إجراء مسحة لتصبح حالة مؤكدة.





وأضاف "حسني"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم السبت، أن الأرقام المعلنة للإصابات بفيروس كورونا هي الأرقام التي تم تأكيد إصابتها بكورونا بالمسحات.





وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن المسحة على مستوى العالم أجمع ضرورية لتأكيد الإصابة بالمرض، ولكن ليست لها اي قيمة في متابعة الشفاء، مشيرًا إلى أن البرتوكول المصري أكد أنه بعد 10 أيام من ظهور العرض بشرط مرور 3 أيام بدون أي عرض يصبح المريض متعافي تمامًا من كورونا وغير معدي.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و4188 حالة وفاة.



