24 متقدمًا للترشح بانتخابات مجلس الشيوخ في بني سويف

السبت 18/يوليه/2020 - 02:43 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
شهد اليوم الأخير من فترة تلقي طلبات راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تقدم 3 مرشحين للجنة العامة المنعقدة بمجمع محاكم بني سويف برئاسة المستشار عبد الرحمن مرزوق رئيس محكمة بني سويف الابتدائية ليصل العدد الإجمالي للمتقدمين إلى 24 متقدمًا للترشح يتنافسون على المقاعد الثلاثة الفردية المخصصة لدائرة محافظة بني سويف.

وشهد اليوم الأخير تقدم كل من: عمرو حسن عرابي، المقيم بالقاهرة، مستقل، وحصل على الرقم 22 ورمز "الفيل" والدكتور حسني سيد صادق، المقيم بمركز إهناسيا، عن حزب صوت الشعب، وحصل على الرقم 23 ورمز "الأتوبيس" وأسامة رشدي محمد، المقيم ببني سويف، مستقل، وحصل على الرقم 24 ورمز "العقرب".

وكانت اللجنة تلقت 21 طلب ترشح منذ فتح باب قبول الطلبات في 11 من يوليو الجاري، بينهم 7 ممثلين لأحزاب سياسية هم: احمد محسن مبارك ومحمد علي عبدالفضيل ونبيل حميدة ثروت، عن حزب "مستقبل وطن" والدكتور شعبان أحمد عبدالعليم، مرشح عن حزب "النور" وأحمد سيد حجازي، مرشح عن حزب "حُماة الوطن" والعقيد محمد ماهر عبدالله، مرشح عن حزب "صوت الشعب" وأحمد طه بيومي، مرشح عن حزب "الحركة الوطنية".

كما تقدم للترشح 14 مستقلًا، هم: د.وائل وسية ود.محمد عبدالظاهر وأحمد سرور وأبوالخير الجمسي ووائـل سيد قرني وأحمد عبدالناصر وسعاد جابـر وحسن عتمان وحياة سيد مكي وعادل ابوالوفا سنجر وياسر خـشبة وعلي محمود سيد ومحمد علي حسن، والدكتورة أمل عبدالرحمن محمود السيسي.

يُذكر أن دائرة محافظة بني سويف مخصص لها 6 مقاعد بمجلس الشيوخ، منهم 3 مقاعد يتم إنتخابهم بالنظام الفردي "على مستوى المحافظة" بالإضافة إلى 3 مقاعد يتم إنتخابهم بنظام القائمة الموحدة "على مستوى الجمهورية" ووقع إختيار منسقو القائمة الموحدة على كل من: رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة والدكتورة حنان سليمان، عميد كلية العلوم ببني سويف ونادر نسيم، رجل الأعمال، لتمثيل محافظة بني سويف بقائمة التحالف.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، عن مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، التي ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل، وبمتابعة وسائل الإعلام والمنظمات المدنية والحقوقية، وفقًا لضوابط الهيئة.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من السبت 11 يوليو حتى السبت 18 يوليو، من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً، داخل مقار المحاكم الابتدائية.

وسيتم دعوة المصريين بالخارج الناخبين للإدلاء بأصواتهم خلال يومي الأحد والاثنين، 9 و10 أغسطس 2020، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، على أن تُجرى الانتخابات للمصريين بالداخل، من التاسعة صباحا، الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 أغسطس 2020م.

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