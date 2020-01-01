كوريا الشمالية تبتكر لقاحًا ضد فيروس كورونا

السبت 18/يوليه/2020 - 02:40 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

تمكنت السلطات الصحية في كوريا الشمالية، من تصميم لقاح مرشح ضد فيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد موقع "ميري" الكوري الشمالي، المختص بنشر الإنجازات العلمية، اليوم السبت.

 

وقد صممت مجموعة من العلماء في مركز أبحاث الطب التابع لمعهد الدراسات الطبية والبيولوجية لقاحًا، على أساس بيانات التسلسل الجيني لبروتين S المأخوذ من غشاء الفيروس التاجي، الذي يرتبط بالإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) في أغشية خلايا البشر.

 

وأشار العلماء، إلى أنه تم التحقق من فعالية وأمان اللقاح، من خلال اختباره على الحيوانات، وبدأت التجارب السريرية على البشر في أوائل يوليو.

 

وكشف الموقع الكوري الشمالي، أنه "بالنظر إلى عدم وجود أي مرضى مصابين بكوفيد-19، في كوريا الشمالية، يجري البحث عن طريقة لإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية".

 

 واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

 

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 5 ملايين شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

 

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